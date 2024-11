¿Cómo evitar caer en estafas de falsos especialistas de la salud?

El caso de Marilyn Cote ha puesto el foco en la importancia de corroborar que los especialistas a los que se acude cuentan con las credenciales correspondientes

En días recientes, salió a la luz el caso de Marilyn Cote, una mujer que presuntamente dio consultas en el estado de Puebla y prescribió medicamentos para tratamientos psiquiátricos sin tener la formación ni certificaciones correspondientes.

Derivado de esta situación, se ha buscado crear conciencia sobre la importancia de informarse correctamente sobre los especialistas de la salud a los que se acude, además de la responsabilidad que deben tener quienes ofrecen este tipo de servicios. Por ello, la psicóloga Gladys Celizeth Díaz Mendívil compartió recomendaciones para evitar caer en estafas de falsos especialistas en el programa ‘Expreso 24/7’ con Marcelo Beyliss.

Recomendaciones

En primer lugar, Díaz sugiere extremar precauciones al encontrarse con tratamientos 'demasiado buenos' que ofrecen soluciones inmediatas y supuestas curas a trastornos.

Asimismo, recordó que solicitar la cédula es un derecho del paciente, ya que obtenerla permitirá que corrobore que el especialista forma parte del registro nacional que avala que puede ejercer. "Cuando llegamos a una consulta por primera vez, no sabemos con quién estamos y tenemos derecho a pedir que nos enseñen el título. Ya han pasado algunas situaciones, es el problema de las personas que manejan los fraudes: lo hemos visto en cirugías plásticas que han puesto en peligro (al paciente) e incluso han muerto" , señaló.

También recomendó ser precavidos con los precios bajos, pues la cuestión económica es un aspecto del que los estafadores toman provecho, por lo que promociones demasiado atractivas pueden significar "luces rojas" .

La psicóloga añadió que a pesar de que no todos los profesionistas se inscriben a colegios de médicos, estos son una opción que da mayor prestigio y credibilidad, ya que para inscribirte "te piden título, cédula, y el colegio te proporciona la opción de conocer a otros colegas y ver cómo están trabajando, qué es lo que les está funcionando. También, regulan los costos para que todos cobren más o menos lo mismo" , explicó.

Te puede interesar 'Mamá elefanta': cuidando a quienes cuidan

No es un caso aislado

Gladys Díaz compartió que, como psicóloga, le ha tocado atender a pacientes que en algún momento acudieron a falsos especialistas y expresó que se trató de una experiencia lamentable.

"Fue muy triste. Se me hace muy desagradable porque las personas van a todos lados porque quieren una solución a lo que están viviendo, a su dolor, a su proceso y de repente pueden caer con alguien que no era terapeuta" , ejemplificó.

Aunado a esto, la psicóloga consideró que no es un caso aislado que tiene lugar exclusivamente en consultorios privados; también se registran situaciones similares en clínicas de rehabilitación.

"Me han tocado personas que han estado internadas en clínicas de adicciones y que han sido golpeadas, castigadas, como si estuvieran en una cárcel y no es ese el proceso que deben de llevar en una clínica. Lo que pasa es que ponen de repente a personas que no son especialistas al cuidado y hay un abuso de confianza hacia los familiares, hacia el mismo paciente" .

Estas situaciones pueden ser sumamente peligrosas, teniendo consecuencias extremas como la pérdida de la vida y el deterioro de la salud mental e integridad física. El caso de Marilyn Cote ha tenido gran relevancia porque, además del impacto y aspecto mediático que tomó, puso sobre la mesa la importancia de reportar a las personas que inciden en este delito.

"Muchas personas deciden no denunciar por muchas situaciones, por todo lo que implica, por el tiempo, y creo que este caso de Marilyn Cote nos lleva a decir 'no podemos quedarnos callados' porque si no, el abuso va a continuar. Con la salud no se juega" , declaró.

Te puede interesar Investigadores estudian novedoso procedimiento para curar la diabetes tipo 1

En relación con el posible impacto que han tenido las redes sociales y el desarrollo tecnológico en el aumento de estas estafas, Díaz identificó que sí representa más riesgo debido a que con la imagen que presentan las personas a través de estos medios logran crear una pantalla que los representa como buenos terapeutas o psicólogos, sin contar con la preparación necesaria.

"Es muy fácil caer porque ahora también hay mucha terapia en línea, hay consultas médicas en línea y creemos que todo lo que estamos viendo ahí es real" . Sin embargo, destacó que a pesar de que las sesiones sean virtuales, los pacientes pueden pedir las credenciales del profesionista antes de empezar. "Tenemos derecho de pedir lo que sea necesario para que como usuario te sientas confiado de que a quien le vas a decir tu situación sí te va a ayudar" , subrayó.

Finalmente, Gladys Díaz recordó que los pacientes también tienen el derecho de cambiar de terapeuta si no están cómodos con el que tienen, si no les gustan los métodos de terapia que aplican o si prefieren buscar a otro más adecuado.