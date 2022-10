Cultura del respeto a los animales debe fomentarse en escuelas: fundación

Para fortalecer la cultura del respeto y el no maltrato animal, se debe hacer conciencia y educar en el tema desde las escuelas, consideró Olivia Carrillo, integrante de la Fundación Lomitos Callejeros Hermosillo.

Actualmente, los integrantes de la asociación atienden la problemática de tres colonias, Piedra Bola, Akiwiki y Coloso Alto, pero igual si encuentran perros maltratados en otros puntos los ayudan, aseveró.

Durante el último año, han esterilizado más de 120 perritos en condición de calle y actualmente tienen 8 más en adopción totalmente esterilizados y educados para hacer sus necesidades fisiológica fuera de las viviendas.

“ Yo me atrevería a decir que Hermosillo es una de las ciudades más crueles en cuestión de maltrato animal, que se refiere a no esterilizar, hacer negocio con las mascotas y no darles de comer ”, mencionó la activista social.

Se están dando muchos apoyos integrantes también desde el Gobierno, pero comentó que se requiere fomentar la cultura desde los libros de texto en educación muy temprana.

Otros de los problemas detectados en su recorridos es que muchos animalitos que, aunque tienen dueños y viven en corrales grandes, no cuentan con comida ni agua, y en esos casos ellos también intervienen llevando alimentos y tratamientos desparasitantes.

“ Lo primero que hacemos al detectar estos casos es alimentar, desparasitamos y luego esterilizamos, pero si vemos perritos atropellados o enfermos tratamos de llevarlos a la veterinaria y darles seguimiento ”, expuso.

Comentó que Rebeca Islas es la fundadora de la fundación sin fines de lucro y operan con recursos propios y donaciones de personas altruistas y solidarias con esta noble causa.