Denuncian envenenamiento de 8 perros en refugio de Hermosillo

Como inhumano catalogó Jiménez Uribe el acto de homicidio contra sus animales, los cuales estaban dentro de su terreno ubicado atrás del Tec de Monterrey.

La señora Patricia Jiménez Uribe denunció este sábado el envenenamiento de ocho de sus perros rescatados de la calle.

Como inhumano catalogó Jiménez Uribe el acto de homicidio contra sus animales, los cuales estaban dentro de su terreno ubicado atrás del Tec de Monterrey.

"Yo los rescaté de la calle, tenía 22 animales que había rescatado de la calle, que deja la gente sin escrúpulos y sin corazón tirados, los rescatamos, les daba comida, agua, y hoy al llegar encontré a estos ocho así", mencionó.

Te puede interesar Esto tendría que ocurrir para poner fin a la sequía en Sonora

La rescatista agregó que cuenta con el apoyo de un señor quien se encarga del cuidado de los animales durante la semana, y ella acudió este fin de semana, como siempre, a entregarles el alimento para toda la semana.

"El fin de semana vengo yo y les surto de comida, hoy llego y resulta que están ahí ocho animales envenenados, muertos, no se vale, me da tristeza con la gente inhumana que los haya matado, son animales que no tienen la culpa de que sus dueños los hayan abandonado", añadió.

Patricia Jiménez enfatizó que, junto con las autoridades, realizará las investigaciones pertinentes hasta llegar a las últimas consecuencias, y que los culpables tengan su castigo por tan inhumano acto.