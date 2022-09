Rehabilitan áreas afectadas en Hospital Chávez

El director del Isssteson comentó que fueron rehabilitadas las áreas que fueron afectadas por un siniestro que ocurrió por un corto circuito.

Después dos semanas del siniestro ocurrido en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), se concluyó con la rehabilitación de las áreas afectadas, informó Jesús Manuel Acuña Méndez, director de la institución.

“El problema que generó ese fogonazo era el mismo que tenía el hospital nuevo pero con la diferencia de 50 años, detectamos que siendo esa el ala más vieja del hospital seguramente tendría el mismo problema, así que trabajamos en esta”, explicó Acuña Méndez.

El titular compartió que el área siniestrada quedó lista desde el fin de semana pasado, sin embargo seguirán con la reparación y rehabilitación de otros espacios del Hospital Chávez.

“Durante la emergencia no pudieron salir las camas rodando porque la amplitud de las puertas no era lo suficiente grande, entonces no cabían las camas, ahora lo que se hizo fue ampliar las puertas, se puso toda la tubería de oxígeno nueva y el cableado eléctrico nuevo”, señaló.

Entre las áreas rehabilitadas está toda la parte de Medicina Interna y continuarán con terapia intensiva, también se están generando conexiones ordenadas que no había en el sistema eléctrico de emergencia de respaldo.

“Ha sido un trabajo más concienzudo, sobre todo también ir preparando planos, estuvimos buscando planos y no había, por ahí nos encontramos unos de la época de Félix Valdés de una parte del hospital, entonces este fue un llamado de atención como dije providencial, no podíamos saber cuál era el problema porque estaba detrás de la pared”, dijo.

HABRÁ UNA NUEVA ÁREA DE IMAGENOLOGÍA

Acuña Méndez reveló que durante 30 años el Isssteson no contaba con aparatos de radiología propios, lo que significa que de tener un contrato en el 2021 de 110 millones de pesos sin aparatos propios, para el 2023 se pagarán 10 millones menos con una reducción del 900%.

Son más de 30 aparatos que asignaron para todo el sistema Isssteson para policlínicas y para hospitales de todo el Estado.

“Seguimos trabajando, acabamos de inaugurar un pequeño módulo en Puerto Peñasco, lo vamos a ampliar para que tenga un quirófano de expulsión con un gabinete de rayos X, entonces no paramos, por eso como director me atrevo a hacer pública la información para que la esculquen y no quiero decir si otros lo hacen o no lo hacen, pero en Isssteson se hace porque ahí era el epicentro del mugrero y hoy a partir de ahí estamos dándole la vuelta al tema de la eficiencia y de la transparencia en este gobierno”, concluyó.