La ley se ejecutará caiga quien caiga: Durazo sobre agresor de Los Lagos

El presunto responsable de agredir el pasado 16 de junio a un guardia de la caseta de entrada del fraccionamiento Los Lagos en Hermosillo continua prófugo, según la información que compartió el gobernador Alfonso Durazo Montaño al brindar una declaración respecto al tema.

El mandatario informó que ya se tiene identificado al responsable según la información que ha proporcionado el Fiscal General de Justicia de Sonora en la mesa de seguridad, en los reportes se ha indicado que se han realizado dos cateos uno en la casa del responsable y otro en la casa de su padre.

"Se hicieron dos cateos uno de ellos en la casa del presunto responsable y uno de ellos en la casa del papá del presunto responsable, en esta segunda casa se encontraron 8 armas que en este momento están siendo evaluadas por el ejército, para dictaminar si esta persona cuenta con la autorización para tener estas armas en su casa" , declaró el Gobernador.

Durazo Montaño expuso que el padre del presunto responsable se encuentra detenido por la portación de armas en tanto avanzan las investigaciones, así mismo, aseguró que horas de distancia que ocurrió entre el levantamiento del IPH por parte de la Policía Municipal y el conocimiento de los hechos por parte de la AMIC, facilitaron la huida del agresor.

"No tengo ninguna duda de que como en el caso de los niños atropellados, traeremos a esta persona ante la justicia particularmente para evitar especulaciones que si es influyente, aquí no hay influyentes, tenemos que acreditar eso, para quienes se creían influyentes sepan que ya no lo son y para la gente que esta pendiente de lo que sucede en el estado tenga la certeza de que la justicia va a actuar con apego total a la legalidad" , aseveró Durazo Montaño.

El representante del ejecutivo reafirmó que en su gobierno no hay consideración ajena al marco de la ley, como se ha transparentado en dos años de gobierno en el que nadie puede señalar algún abuso cometido durante su gestión, esto derivado a su interés particular porque la ciudadanía tenga confianza en el desempeño comprometido del Gobierno del Estado.