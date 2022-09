Afectan frecuentes apagones región de Divisaderos

Enclavado en la zona serrana de Sonora, Divisaderos es un municipio que sufre constantemente por los cortes a la energía eléctrica, con serias consecuencias para sus habitantes, según denuncia su alcalde Jesús Misael Acuña Acuña.

“En los últimos quince días van cuatro cortes de energía, el primero duró alrededor de 9 horas, el segundo duró 12 horas, el tercero tuvo una duración de 16 horas y el de ayer con un total de 23 horas”, ejemplificó.

“En julio duramos dos días y medios, sin servicio de energía, entonces mi llamado es al gobernador para que agilice la obra, son alrededor de 32 kilómetros con un costo de al menos de 36 millones de pesos”.

Acuña Acuña, refirió que además de los 757 habitantes de Divisaderos, se ven afectados también mil 500 vecinos de Tepache.

Esquema de suministro

Ante esta situación el presidente municipal sugirió modificar el esquema de suministro de energía eléctrica con el que actualmente se abastece el municipio de Divisaderos.

Esto luego de hacer un llamado de auxilio a las autoridades estatales y federales a través de sus redes sociales, tras un nuevo corte al servicio de energía eléctrica que afectó a los más de 750 habitantes del municipio por más de 16 horas.

“Mira, se restableció el servicio después de 23 horas sin contar con ello, el detalle es que esa no es la solución en restablecerlo después de un dia, esto es cada año, pero este es el peor, mi llamado era por que la solución existe, y esto es modificar el suministro de energía eléctrica al municipio de Moctezuma, dicha energía proviene de la presa de la Angostura en el municipio de Nacozari”.

Explicó que la situación se agrava por la falta de respuesta oportuna de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, que después de las cinco de la tarde, ya no sale a atender las peticiones de atención.

“Va a seguir pasando, este año paso muy feo, muchos bebés enfermos, perdimos vacunas, los niños no van a la escuela, no tenemos agua potable, entonces, el que se restablezca va a volver a suceder, si de por sí la geografía no nos ayuda por la distancia a la capital, la red por donde pasa es un terreno rocoso y montañoso, no es la solución que se restablezca por que va a volver a pasar”.

En cuanto a la postura de la CFE, dijo que esta se manifestó para que sea el gobierno del estado el que se haga cargo de su concreción.