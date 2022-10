"Regresar a Venezuela no es una opción": migrantes en Hermosillo

Regresar a Venezuela no es una opción para los migrantes que provienen del país sudamericano, quienes que se encuentran varados en Hermosillo.

En entrevista con EXPRESO, los migrantes venezolanos coincidieron en señalar que las condiciones sociales y económicas no son las adecuadas para regresar a su país de origen.

Yanileth Posligua, con tres días en Hermosillo y originaria de Maracaibo, comentó que prefiere intentar hacer su vida en México antes que volver a Venezuela.

"No, volver no es una opción. En Venezuela hay una crisis, mucha delincuencia, mucha corrupción; las leyes no se cumplen ni se respetan y la crisis económica está fuerte, ganar 20 ó 30 dólares mensuales, uno no vive dignamente en mi país", expuso.

Estando en Hermosillo, dijo, existe la posibilidad de poder contar con mejores opciones de vida.

Geraldine Quiñónez, con cuatro días de estancia en la capital sonorense y quien proviene del estado de Portuguesa, confió en arreglar su situación y poder permanecer en México.

"Volver a Venezuela no es una opción porque, por lo menos, yo perdí mi casa. Me robaron mi casa y no tengo donde estar. No tengo en Venezuela en donde estar y si me gustaría intentar quedarme aquí. Tenemos seis meses viajando, rodando duro para que después de seis meses te echen para atrás", señaló.

En su caso, dijo que tuvo la suerte de ser repatriada bajo el esquema de núcleo familiar, por lo que pudo llegar a Hermosillo junto a su esposo y cuatro hijos. Quienes no corrieron con la misma suerte fueron su mamá y sus dos hermanas, pues fueron separadas.

Freddy Domínguez, quien procede del estado de Zulia, señaló contar con un permiso de internación en México por un periodo de 30 días, esto para poder movilizarse hacia el sur del país y regresar a Venezuela.

"De quienes estamos aquí, ninguno tenemos dinero para regresarnos. Nos trajeron al refugio para ver qué solucionamos, pero nada. Lo que queremos es trabajar para ver la posibilidad de avanzar y cumplir nuestro sueño", expresó.

En tanto se resuelve su situación, dijo, se tiene el apoyo para la alimentación y está registrado en el Centro Corazón Contento en Hermosillo.