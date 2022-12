¿Cuál fue la inversión en obras públicas pequeñas en Hermosillo este 2022?

El Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública realizó, con la aportación del Consejo Estatal, 42 obras en Hermosillo en 2022, cuya inversión osciló entre los 350 mil y 450 mil pesos.

El titular de la dependencia, César Rascón Muñoz, declaró que, entre las obras en las que comenzaron intervenir, se encuentra la restructuración de algunos templos religiosos, escuelas, parques y recarpeteos de pequeñas calles.

“ El Gobierno Municipal tiene un convenio con Cecop, como bien saben ustedes, cuando pagan sus placas, cuando pagan su licencia, le pagan una aportación a Cecop y con esta bolsa, se les transfiere a los municipios, es una bolsa pequeña para lo que se ocupa en el gobierno de Hermosillo, este año fueron 10 millones 700 pesos ”, compartió el funcionario.

Este programa de obras pequeñas tiene un funcionamiento similar al de la pavimentación en cerradas pues, explicó el funcionario, los vecinos o interesados pagan hasta un 15 por ciento del costo total de la obra y, si están de acuerdo, la dependencia se da a la tarea de intervenir.

“ Nosotros en esta administración nos hemos dado a la tarea de que si no están dispuestos a poner el dinero y si no están dispuestos a ver la manera de conseguir el dinero, mejor no avanzamos con la solicitud

“ Cuando llegamos el año pasado había un aproximado de 400 solicitudes que estaban rezagadas, nosotros jalamos a los vecinos que de plano no podían continuar para regresarles su dinero, porque es un dinero que no ocupamos, está etiquetado solamente para la obra en cuestión ”, agregó.

Estas pequeñas obras, una vez licitadas pueden comenzar a ejecutarse hasta en 15 días y, si la obra es pequeña, pueden comenzar a realizarla hasta en una semana.

Para el próximo año, resaltó, la Cmcop buscará intervenir en la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad, apoyos en recarpeteo, rehabilitación y construcción de nuevos parques, así como apoyo a las obras del presupuesto Creces.

Para poder trabajar este 2023, se apoyaran del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la aportación de la bolsa que Cecop le otorga al municipio.