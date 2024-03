Buscan transformar Hermosillo en una de las mejores ciudades para vivir

Hermosillo ¿Cómo Vamos? (HCV) es una asociación civil cuyo origen se remonta al 2016; desde entonces, decenas de actores, incluyendo universidades, han alineado sus esfuerzos hacia un objetivo: “transformar Hermosillo en una de las mejores ciudades para vivir”.

Esta síntesis surge de las palabras de Arturo Díaz Monge, presidente del Consejo Directivo de HCV quien, en una entrevista exclusiva con e Media, destacó la influencia que su trabajo conjunto ha logrado en el entorno municipal.

“ Este esfuerzo lo que busca es que la ciudadanía podamos unirnos en la construcción de una agenda común para transformar nuestra ciudad, Hermosillo, en una de las mejores ciudades para vivir en México, esa es la visión. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que hemos hecho todos estos años. Nos vemos en el largo plazo y nos sentimos muy afortunados de que ya hoy somos más de 120 organizaciones, universidades, organismos ciudadanos, de asistencia privada, empresariales todos unidos en la construcción de una agenda, ya vamos por la tercera agenda y hoy estamos justamente en ese trabajo para presentarla a las y los candidatos a la alcaldía ”, dijo.

Este año la expectativa es que se repita lo ocurrido en los dos procesos electorales anteriores: que las directrices y conclusiones emanadas de HCV para enfrentar las problemáticas locales sean tomadas en cuenta en la conformación del Plan Municipal de Desarrollo del gobierno que resulte electo.

En este camino, a partir del carácter ciudadano y apartidista de HCV, ha generado una interacción fructífera con las autoridades; aunque, en palabras de Ernesto Urbina Miranda, director general de la organización, es complejo asumir, desde su posición, logros de gobierno, el impacto ha sido notorio.

“ Hemos estado activos, por así decirlo, en dos gobiernos, y creemos que no ha sido casualidad que son dos gobiernos que ya no han recorrido a la deuda de largo plazo para financiar el gasto público. Al inicio para nosotros era muy preocupante que Hermosillo no podía endeudarse más, tenía finanzas muy ahorcadas. Ahorita, afortunadamente, el municipio ha avanzado de manera importante en la generación de ingresos propios, en la construcción de mayor confianza. Ha tenido, como administración municipal, mayor espacio para destinar recursos a la inversión pública. Creemos que también hemos puesto sobre la mesa temas de profesionalización del servicio público en diversos temas, como el agua y el fortalecimiento del cuerpo policiaco ”, dijo.

La premisa de la ciudadanía, que se encuentra de fondo en el proyecto, se funda en lo colectivo, de acuerdo con Díaz Monge: “ Los ciudadanos vemos muchos aspectos de la ciudad que tienen años o décadas sin resolver. Todos nosotros como ciudadanos podemos quejarnos y reclamar en redes sociales, pero en lo individual tenemos poca fuerza. En lo individual somos muy débiles, necesitamos construir la fuerza colectiva. Vamos juntos en una estructura común, con una agenda en común ”, explicó el presidente de la mesa directiva de HCV.





?? Buscan transformar #Hermosillo en una de las mejores ciudades para vivir

https://tinyurl.com/mry4tmux" />





Funcionamiento de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?

El modelo de incidencia de HCV se sintetiza en 3 elementos: generar información , articular a la ciudadanía y generar una propuesta de política pública al respecto.

, a la ciudadanía y de política pública al respecto. Hasta el momento, cuentan con 25 publicaciones que profundizan en la problemática local.

que profundizan en la problemática local. Cuentan con un Comité Técnico que organiza 8 mesas temáticas : sobre adicciones , agua , buen gobierno y participación cívica , competitividad , desarrollo humano , desarrollo urbano sustentable y servicios públicos municipales, movilidad y seguridad ciudadana .

: sobre , , buen y , , , y municipales, y . Se cuenta con un grupo de trabajo sobre “La Sauceda”.

Alianzas

Como asociación civil, Hermosillo ¿Cómo Vamos? cuenta con manos desinteresadas que aportan su trabajo para la causa. A ello, se suman colaboraciones que dinamizan el proyecto y lo ayudan a crecer. En ese contexto, HCV y e Media formalizaron una alianza.