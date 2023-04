Luchadores realizan colecta de juguetes para el Día del Niño; ¿cómo ayudar?

Rastafari, luchador hermosillense, comenzó este proyecto para hacer felices a los niños durante su día especial.

Para completar la meta de impactar al menos a 100 niños de escasos recursos de Hermosillo, el luchador independiente, Rastafari, organizará una colecta este jueves 20 de abril en el Parque Madero, una actividad en la que los ciudadanos podrán acudir a dejar su donativo y convivir con los luchadores.

Son seis los luchadores que portaran sus máscaras por la infancia desde las 17:00 horas en el reconocido del parque del centro de la ciudad.

El evento de entrega será el próximo 30 de abril y el lugar a beneficiar aún está por ser escogido.

Los juguetes que se están solicitando como donativo se pide que sean nuevos o en buen estado, así como pastel, piñata y refrescos para realizar un pequeño convivio.

"La estamos organizando este día para tener aún 10 días más de recaudación, esta colecta la empecé desde los primeros de abril y hasta el momento hemos recaudado un 50% de la meta" compartió el gladiador de los cuadriláteros.

El enmascarado comenzó con sus colectas en pro de la infancia desde hace cuatro años a lado de otros luchadores independientes de Hermosillo y ha beneficiado a pequeños de colonias como La Choya y el Coloso.

"Yo decidí realizarla porque he mirado que en las fechas decembrinas hay niños que necesitan apoyo, y ahorita en esta época del Día del Niño yo no he visto que haya un evento como el que estamos organizando y por eso opte por tomar las riendas de este proyecto" agregó Rastafari.

Los luchadores que participarán, además de Rastafari, en el evento de colecta serán: