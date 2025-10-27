La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa la detección temprana del cáncer de mama en México.

En medio de un llamado a las mujeres para la detección temprana del cáncer de mama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó en un video el plan de que en cada entidad del país se inaugure un centro de atención oncológica para este género.

La mandataria federal afirmó que el primero de ellos se inaugurará en diciembre próximo en la Ciudad de México, en las instalaciones que anteriormente eran el Hospital de la Pastora.

"Va a haber 20 centros en distintos lugares del país a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo" , explicó.

"Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para poder evitar llegar a un resultado fatal.

"Este es un proyecto de dos años que va a costar ocho mil millones de pesos. Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama. Y eso es el sistema universal de salud pública que estamos construyendo en México" , agregó.

Octubre es el mes para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana. Presentamos el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que consiste en acceso gratuito a estudios, diagnóstico y tratamiento para todas las mujeres; el propósito es… pic.twitter.com/mrAzd1tfo9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2025

En el video, la Presidenta recordó que el mes de octubre es designado en muchos países para recordar a las mujeres cómo prevenir y cómo tener una atención temprana en caso de un padecimiento como éste.

Apenas durante la semana pasada, el Gobierno federal informó que la mitad de la inversión del proyecto de atención universal será financiada por el IMSS y la otra por el Issste y el IMSS-Bienestar.

Durante esa presentación en la conferencia mañanera, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y que en el país fallece una mujer cada hora a consecuencia de este padecimiento.