Habrá 32 hospitales especializados y mil nuevos mastógrafos en todo el país, anunció Sheinbaum

El Gobierno de México anunció una inversión histórica de ocho mil millones de pesos para implementar un sistema universal de atención para el cáncer de mama, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, considerada la principal causa de muerte en mujeres en el país.

Un modelo nacional de atención integral

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este martes , el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que el nuevo modelo contempla cuatro ejes de acción:

Prevención mediante campañas educativas y de concientización sobre los factores de riesgo.

mediante campañas educativas y de concientización sobre los factores de riesgo. Detección oportuna con autoexploraciones y mastografías bianuales para mujeres mayores de 40 años.

con autoexploraciones y mastografías bianuales para mujeres mayores de 40 años. Diagnóstico con la toma de biopsias y estudios especializados.

con la toma de biopsias y estudios especializados. Tratamiento integral, que incluirá cirugías, quimioterapia y radioterapia.

“Actualmente, tenemos 656 mastógrafos en 640 hospitales que atienden cáncer de mama. Es necesario incrementar este recurso para poder atender a todas las mujeres” , explicó Kershenobich.

Para ello, se adquirirán mil nuevos mastógrafos y mil ultrasonidos, que se distribuirán en centros dedicados específicamente a la detección.

32 hospitales y 20 centros de diagnóstico

Como parte de la ampliación de infraestructura, el secretario anunció la construcción de 32 unidades hospitalarias especializadas, una por cada estado del país. Además, se habilitarán 20 centros de diagnóstico de referencia con personal en radiología e imagenología, capacitado para interpretar biopsias y resultados con mayor precisión.

Sheinbaum subrayó que el sistema permitirá interconectar digitalmente los centros de atención para reducir los tiempos de diagnóstico:

“La radiografía y el ultrasonido se enviarán digitalmente, y médicos especialistas interpretarán los resultados de forma rápida para dar el diagnóstico a las mujeres. Si se detecta riesgo, se indicará dónde puede realizarse la biopsia y recibir atención” , explicó la presidenta.

Atención universal, sin importar el sistema de salud

La mandataria destacó que este nuevo esquema será universal, es decir, todas las mujeres podrán acceder al servicio sin importar si son derechohabientes del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

“El modelo costará alrededor de ocho mil millones de pesos, de los cuales el IMSS aportará la mitad, y la otra mitad será cubierta por el gobierno federal a través del IMSS Bienestar y el ISSSTE” , indicó.

Sheinbaum adelantó que la implementación total del sistema tardará entre año y medio y dos años en operar a nivel nacional.

Hospital Oncológico “La Pastora”: un nodo de alta resolución

Durante la presentación, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, informó sobre los avances del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, que se construye en la alcaldía Gustavo A. Madero , Ciudad de México, con una inversión superior a 300 millones de pesos.

El hospital contará con:

Dos mastógrafos digitales , capaces de realizar más de seis mil estudios anuales cada uno.

, capaces de realizar más de seis mil estudios anuales cada uno. Un tomógrafo , un equipo de rayos X y diez equipos de análisis de laboratorio .

, un equipo de y diez . Una unidad robótica de patología, que reducirá los tiempos de confirmación de diagnóstico a menos de la mitad.

Svarch explicó que el nuevo hospital “no está pensado como un edificio aislado, sino como un nodo de alta resolución dentro de la red oncológica del IMSS Bienestar”.

Un reto nacional

Según datos oficiales, 25.5 millones de mujeres mexicanas mayores de 40 años se encuentran en población de riesgo. Con este modelo de atención universal, el gobierno busca garantizar el acceso igualitario a la detección y tratamiento del cáncer de mama, fortaleciendo la red pública de salud con tecnología, infraestructura y personal especializado.

“Este sistema es para todas las mujeres, sin distinción. El cáncer de mama no debe ser una sentencia, sino una oportunidad para atender a tiempo y salvar vidas” , concluyó la presidenta Sheinbaum.







