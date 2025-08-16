Protección Civil detalla los daños causados por las lluvias en Hermosillo.

Un total de 43 reportes se registraron en Hermosillo debido a las lluvias presentadas la tarde del jueves, informó Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil.

Detalló que se registraron 14 caídas de árboles, 8 caídas de postes y cableados de teléfono y eléctricos, 7 cortocircuitos, un espectacular dañado, 8 viviendas del norte y sur con inundaciones menores, alrededor de 2 vehículos atrapados y una caída de barda.

Explicó que el poniente de la ciudad registró la mayor captación de agua, con 42.7 milímetros, mientras que la zona sur alcanzó 27.7 milímetros, 20 milímetros para el norte y 10 milímetros en la zona centro.

Hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados de Protección Civil, a no ingresar a canales o arroyos crecidos durante la lluvia y a llamar al 991 en caso de cualquier situación de riesgo.