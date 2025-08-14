Antonio Astiazarán informó que, aunque ha llovido en días recientes, las precipitaciones son 90% menores a años pasados, lo que obliga a reforzar la extracción y distribución de agua.

Pese a las precipitaciones registradas en los últimos días, Hermosillo enfrenta un déficit de lluvias del 90 por ciento en comparación con años anteriores, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

"Tenemos una reunión en la que estaremos evaluando cómo vamos en cuanto a las precipitaciones, debo adelantarles que tenemos incluso menos precipitaciones que en años anteriores, un 90 por ciento menos" , explicó.

También mencionó que próximamente tendrán información precisa sobre cuánta agua se ha captado con las lluvias, sobre todo en las presas, con el fin de tomar decisiones para garantizar el abasto del vital líquido.

El alcalde indicó que el municipio pasó de 80 a 121 pozos en operación, lo que representa un aumento significativo en la capacidad de extracción de agua subterránea.

"Hemos hecho un esfuerzo enorme, pasamos de 80 a 121 pozos operando en la ciudad para mejorar no solo el abasto, sino también la distribución y seguiremos trabajando a través del programa Cuida para tener más fuentes de agua, también para una mejor distribución y cuidado de este gran recurso" , externó.

Sobre los reportes por las lluvias del martes, Antonio Astiazarán dijo que atendieron daños por el viento en la vegetación, pero sin pérdidas humanas ni daños materiales.

Te puede interesar Sector pecuario registra déficit récord ante veto de EU por gusano barrenador



