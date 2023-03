Debemos implementar un sistema restaurativo contra el bullying: Haydeé Meza

La Abogada Titular de Caudillo Asesores se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para conversar sobre la problemática actual de casos de bullying en escuelas del país.

En las últimas semanas han resaltado en las noticias nacionales diferentes casos de peleas en planteles escolares, incluso la muerte de una estudiante luego de enfrentarse a violentadora con el fin de hacerle frente a la situación, ante esto, Haydeé Meza Caudillo, abogada Titular en Caudillo Asesores, platicó sobre una manera de solucionar la problemática.

“El bullying repite ciclos de violencia en cada familia, y también son lamentables los comentarios que salen en los videos que se viralizan y eso es algo en lo que se tiene que trabajar, en todas las personas está contribuir un poco el cambio en el tejido social y preocuparse por esta etapa para el ser humano, como es la adolescencia” , comentó.

Al ser cuestionada sobre qué piensa que está ocurriendo en el ámbito escolar y familiar, mencionó que el bullying no es algo de hoy, pero que los avances en la materia han brindado herramientas para el sector educativo, pero que los programas posiblemente no están aterrizando por el mismo cambio que tiene que funcionar del sistema educativo.





¿Cómo hacerle frente al bullying?





“Uno piensa que el sistema tutelarista que se basaba primeramente en esa retribución, en esta justicia retributiva, donde el castigo modifica la conducta, o que con eso resarces a las víctimas, con el castigo. Con este enfoque de derechos, por supuesto tú lo ves mal aplicado, porque dices, oye no lo puedes tocar, el hecho de que no lo toques con un castigo corporal, limitando a la posible persona victimaria de estos casos no significa que la estrategia que le vas a aplicar no restrinja en cierta medida el goce de sus derechos” , agregó.

Comentó también que las adolescencias deben ser educados con un enfoque de ciudadanía, que tenemos que hacerlos, en medida de su seguridad, responsables de la conducta hacia el resto de la sociedad, y eso va dirigido hacia gente de su edad, el grado de la acción que ellos cometan, es un grado de responsabilidad con el que se debe actuar, pero basado en que se va a reinsertar de nueva cuenta en su comunidad.

“Al final, esas personas son las que van a ser la nueva generación que nos reemplace, entonces, no debemos seguir repitiendo el mismo sistema tutelarista basado en la retribución del castigo por el pecado cometido; se supone que hoy debemos implementar un sistema restaurativo, ¿qué quiere decir? que tenemos que hacer conscientes a los responsables de una agresión, y que se responsabilice para que pueda volver a integrarse dentro de una comunidad con este enfoque ciudadano, es decir, alguien que es responsable hacia la sociedad, que es responsable hacia sí mismo y la sociedad todavía lo integra” , finalizó.