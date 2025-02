La directora general del CAT reafirmó que a pesar de que encontraron bebidas alcohólicas en el automóvil que conducía el menor, este salió negativo en los exámenes toxicológicos y de alcoholemia.

El conductor menor de edad que habría ocasionado el accidente en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Solidaridad, que derivó en la muerte de dos personas el pasado sábado 15 de febrero, no ha sido presentado en audiencia debido a las lesiones que presenta.

La directora general del Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), Fátima Martínez, informó que han intentado conducir al adolescente dos veces ante el Juez especializado en justicia para adolescentes.

La primera ocasión fue a través de la conducción a audiencia de control de detención, en la que la juez determinó que no era prudente que el menor compareciera a audiencia por una lesión en quijada que sufrió en el accidente. De acuerdo con lo declarado por Martínez, se trata de una fractura maxilofacial que lo mantiene inmovilizado y sin la capacidad de comunicarse debido al equipo médico que requirió que le instalaran para superar la lesión.

En la segunda ocasión, la Fiscalía solicitó la orden de captura, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que lo pusieron a disposición del juez especializado; sin embargo, no lo consideró procedente, ya que la salud del menor no ha evolucionado de manera favorable.

Bebidas alcohólicas en vehículo responsable

La directora enfatizó que la Fiscalía no lo está protegiendo, pero no pueden hacer caso omiso a su derecho a la salud, subrayando que al no poder expresarse no pueden continuar con el debido proceso.

El menor, quien está internado en el Hospital Infantil, se encuentra custodiado por dos corporaciones a espera de que mejore para conducirlo ante el juez que lo requiere.

Martínez confirmó que en el vehículo donde viajaban las víctimas mortales, Ramón Alberto, de 11 años, y su abuelo Ramón, de 67 años, estaba también el padre del niño, quien resultó lesionado y mantienesu pronóstico reservado.

Debido a que el vehículo que conducía el presunto responsable es propiedad de su padre, existe la posibilidad de establecer acciones en otras vías, como la responsabilidad civil objetiva por parte de los padres, atendiendo el derecho de las víctimas, a pesar de que cuentan con la documentación correspondiente y el menor tenía permiso para conducir.

En imágenes del accidente que han circulado en redes, se observan bebidas alcohólicas dentro del vehículo que provocó el accidente; sin embargo, Martínez recordó que los exámenes toxicológicos y de alcohol que se le realizaron al adolescente tuvieron resultados negativos, "con independencia de que se encontraron esos objetos" .

Delitos imputados

Una vez que el menor de 17 años sea dado de alta, será conducido ante un juez especializado que le comunicará la formulación de imputación y los cargos, los cuales serán homicidio culposo en número de dos, lesiones culposas en número de cinco y daños culposos.

Posteriormente, el juez determinará la vinculación o no a proceso e impondrá las medidas correspondientes.

Finalmente, la directora del Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa indicó que en justicia para adolescentes la pena máxima es de cinco años.

"Esto normalmente es para delitos dolosos y de gravedad. Tendríamos que tomar en cuenta también que estamos hablando de delitos culposos y de un adolescente" .