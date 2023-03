Policía retirado de su cargo pide apoyo para que resolver su caso

Su proceso de salida fue irregular luego de 10 años laborados, y hasta el momento no logrado cobrar su finiquito.

Hace 5 años, Francisco Jesús Rendón Campa dejó de laborar en las instalaciones municipales de la policía, el proceso de su salida fue irregular, pues fue expulsado al no aprobar el examen del C3, pero lo dieron de baja 10 años después.

Francisco se desempeñó como policía durante 10 años y 2 meses, es egresado de la Academia Municipal de Policía y cuando sucedió el proceso de su separación del cargo, decidió actuar legalmente, pero un abogado solo tomó el caso y no le hizo justicia.

“Yo decidí llevar el caso con Miguel Ángel Castañeda Rosas, muy conocido en el ambiente de seguridad pública por llevar varios casos, me pidió una cantidad de dinero para iniciar un proceso de amparo y seguir laborando en seguridad pública, a lo que yo inmediatamente conseguí el dinero y me dijo el que tramitó el amparo”, mencionó.

Después de que el abogado presuntamente comenzará el amparo pasaron 5 años y jamás se le dio algún avance a Francisco Rendón de su situación, él reconoce que ya ha pasado el tiempo y no puede entrar a un proceso legal contra el ayuntamiento, pero solicita a su vez el apoyo del Gobierno Municipal actual para checar su caso en específico.

Aún no cobra su finiquito

“Acudí a las oficinas de recursos humanos a pedir información sobre mi cheque de finiquito, a lo cual me dicen que nomás es lo proporcional al último año trabajado, yo lo veo algo injusto porque fueron más de 10 años los que labore en seguridad pública”, relató.

“Nada más me quieren pagar lo proporcional al último año, y me preguntan ¿y tu Isssteson ya lo sacaste? a lo que yo dije que sí, y me dice la persona de recursos humanos que el Isssteson es mi finiquito, a mí se me hace raro, no creo que eso sea mi auto finiquito”, agregó Rendón Campa.

El expolicía mencionó que existen 15 casos similares al suyo de elementos que fueron dados de baja hace 5 años y que están peleando su liquidación, en su cuestión personal, Rendón Campa quiere volver a las fuerzas municipales, pues es un trabajo que disfrutó hacer y que menciona nunca tuvo alguna falta.

Actualmente el ex preventivo trabaja como conductor de vehículo por aplicación, menciona que al haber formado parte del cuerpo policiaco se le ha tornado dificil conseguir trabajo y que trabajar de chofer por aplicación es el único trabajo que ha podido desempeñar.