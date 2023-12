Piden adecuar unidades de transporte para adultos mayores

Virgilio Arteaga resaltó que el transporte público es el único medio para trasladarse de muchos adultos mayores.

La asociación de Abuelos Trabajando, solicitó adecuar las unidades de transporte en Hermosillo para personas de la tercera edad, ya que han recibido quejas por accidentes dentro de las unidades.

Virgilio Arteaga, presidente de la asociación, expresó que la mayoría de las personas de la tercera edad no pueden conducir por cuestiones de salud o por las condiciones físicas y no queda otra opción que el camión.

“ Hay abuelos que andan con bastón y no pueden subir los escalones del camión porque están muy altos, no tenemos otra opción, ¿Cómo le haces para bajarte? No te bajas por la puerta de atrás, hay pocas rutas que son para discapacitados ”, dijo.

Actualmente Hermosillo cuenta con 34 unidades adaptadas para personas discapacitadas, aunque el representante del organismo exigió que las autoridades apoyen más al sector de los adultos mayores.