Habitantes de la Primero Hermosillo se manifestaron desde el viernes pasado hasta hoy domingo, cerrando el boulevard Solidaridad y Juan R Galaz, vialidades que ya están abiertas porque personal del Organismo Operador de Agua Potable acudió para tratar de arreglar el problema de suministro

Personal del Organismo Operador de Agua Potable municipal acude a la colonia Primero Hermosillo para atender los reportes que habían hecho los residentes de esa colonia semanas anteriores y para tratar de arreglar el problema de suministro de agua. Por lo que ya abrieron circulación en el boulevard Solidaridad y Juan R Galaz.









