El motivo por el cual tomaron las calles fue para manifestarse por la falta de agua y de atención a los reportes que han hecho ante Agua de Hermosillo; policías de tránsito acudieron para dirigir el flujo vehicular por la calle Ramón Olivarría

Residentes de la colonia Primero Hermosillo se manifiestan por falta de agua y bloquean el bulevar Solidaridad y Juan R Galaz.

Desde el martes pasado habitantes de la colonia Primero Hermosillo, permanecen sin suministro de agua. Pese a los reportes presentados ante Agua de Hermosillo, aseguran que no han recibido respuesta.

“Ya toda la cuadra hemos puesto el reporte y seguimos igual”, expresó la vecina Elsa Navarro Romero.

La mañana del viernes 15 de agosto, los afectados, en su mayoría personas mayores, salieron a manifestarse y bloquearon el boulevard Solidaridad y la calle Juan R Galaz, lo que generó complicaciones viales en la zona.

Hasta la mañana de este domingo los habitantes continúan con su manifestación y cierre de vialidades, por lo que la ruta alterna para camiones urbanos, automovilistas y unidades de carga pesada tienen que circular por la calle Ramón Olivarría.



