Línea 4 y línea 11 son las que han sido reportadas por la falta de encendido del aire.

Usuarios del transporte público en Hermosillo expresaron su inconformidad ante la falta de aire acondicionado en varias unidades, a pesar de que desde el pasado 15 de abril los concesionarios están obligados a encenderlo, de acuerdo con las disposiciones oficiales.

Durante un sondeo realizado en la parada de camión con aire acondicionado instalada el año pasado en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad, los pasajeros denunciaron que algunos camiones continúan circulando sin el sistema de climatización encendido, a pesar de las altas temperaturas que se registran en la capital sonorense.

Guillermo Francisco, usuario habitual, comentó que la unidad que él utiliza diariamente sí cuenta con el aire encendido, lo cual considera un acierto debido al calor. “Diario tomo esta ruta y qué bueno que ya prenden el aire, porque ya está haciendo bastante calor” , señaló.

Sin embargo, otros usuarios como Mauro Alberto, quien utiliza la línea 4 Periférico, reportaron lo contrario. “Yo agarro camión diario, la mayoría no trae los aires encendidos, no me ha tocado y pues la verdad sí hace mucho calor y más dentro del camión está muy sofocado” , expresó.

Por su parte, la señora Laura Gastélum, usuaria frecuente de las líneas 11 y 4, mencionó que algunas rutas siguen con los aires apagados y las ventanas abiertas, lo que genera incomodidad en los trayectos.

Lidia Rodríguez, quien hoy abordó una unidad por primera vez en la temporada, también reportó la falta de aire en su camión.

Ante las reiteradas quejas, los usuarios exhortaron a las autoridades y concesionarios a garantizar el funcionamiento del aire acondicionado en todas las unidades, especialmente ante el incremento de las temperaturas en la entidad.

