Más de 30 carretas participaron en el festival del burro percherón; el equipo Percherones Burrocratas se llevó el primer lugar de la jornada.

Entre luces, música y el inconfundible aroma de la carne asada, el Centro Histórico de Hermosillo se llenó de vida este domingo durante el Perchefest 2025, el festival que celebra el orgullo local del burro percherón y reúne a familias, cocineros y visitantes en la capital sonorense.

Desde la tarde, el bulevar Hidalgo se transformó en un corredor gastronómico donde más de 30 carretas de percherones participaron en distintas categorías del evento organizado por la Dirección de Turismo Municipal.

Conforme cayó la noche, el ambiente se volvió una auténtica verbena, con mesas llenas, hieleras agotadas y música norteña a todo volumen que animó a cientos de asistentes.

Uno de los momentos más esperados fue el 'Perche Challenge', una competencia entre tres equipos que enfrentaron el reto de devorar burros de cuatro kilos. El público, entre risas y aplausos, coreaba a los competidores sorprendidos por su apetito. El triunfo fue para el equipo Burros Chilos, liderado por Pedro de 'Hermosillo Chilo'.

Te puede interesar Taco Fest 2025: Un éxito de tradición y sabor en Hermosillo

La jornada continuó con la premiación de los mejores percherones de la ciudad. En la categoría 'Perche más creativo de la H', el primer lugar fue para Latinto, seguido de Burrochón y Los Reportados, quienes recibieron medallas de reconocimiento y su pase al Festival del Globo 2025, que se celebrará en noviembre.

Los mejores percherones de Hermosillo son...

En la categoría principal, 'El mejor Perche de la H', el tercer lugar fue para Los Aterrizados, el segundo para Percherones del Cobach, y el primer lugar se lo llevó Percherones Burrocratas, quienes obtuvieron su placa distintiva y un espacio en el próximo festival.

Durante la ceremonia, Flor Ayala Robles Linares, tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo, destacó el entusiasmo de los participantes y la importancia del evento para fortalecer la identidad local.

"Fueron más de 30 carretas que representan nuestra insignia: el perche, símbolo de esfuerzo y de identidad hermosillense" , expresó en representación del alcalde Antonio Astiazarán.

La funcionaria invitó al público a visitar a los ganadores en sus puntos de venta habituales. Los Burrocratas, dijo, "presentaron su ‘memocho’, un perche con carne asada top sirloin, chile verde, cebolla tatemada, queso y aguacate; puro sabor de Hermosillo".