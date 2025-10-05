Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico Municipal, informó que esta edición participarán más de 30 carretas con diferentes opciones para todos los gustos gastronómicos.

En el marco del programa Vía Activa, este domingo 5 de octubre, se llevará a cabo el Perche Fest que tendrá lugar en el bulevar Hidalgo en Hermosillo.

Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico Municipal, informó que esta edición participarán más de 30 carretas con diferentes opciones para todos los gustos gastronómicos.

“Habrá diferentes actividades, vamos a tener el burro más grande de la H de la UVM y participarán 30 carretas de la ciudad para ver quien se gana el premio de el mejor burro de la H y el Perche Challenge” , expresó.

Añadió que la Universidad del Valle de Mexico participará con la creación de El Perche más grande de la H. Se llevarán a cabo diversas actividades, entre ellas el concurso 'Perche Challenge', en el cual tres equipos competirán para terminar un burro percherón de dos kilos de carne en 30 minutos.

El evento, también contará con participaciones musicales, como Grupo Rebel Spirit Rocks y Cuarto Frío. Entre otras actividades como exhibición de boxeo y peleas de botargas.