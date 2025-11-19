Tras concluir la losa superior, la obra entra en su etapa más visible con pavimentación y cableado subterráneo.

La construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad alcanzó un avance del 76.80 por ciento, informó el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. El alcalde señaló que la obra entra en su fase más visible tras concluirse la última colocación de concreto en la losa superior.

Astiazarán indicó que ya inició la plantación de árboles nativos, con el fin de que estén adaptados al entorno al momento de la inauguración. Añadió que algunos tramos liberados, como Colosio y Real del Arco, permitirán mejorar gradualmente la movilidad mientras continúa el desarrollo del proyecto.

El presidente municipal destacó que también avanzan los trabajos de bajado de líneas eléctricas, acción que renovará la imagen urbana del sector.

"De aquí en adelante empezará a verse lo más fuerte, como las pavimentaciones y el bajado de las líneas eléctricas… los cables ya no se van a ver, va a ser una vista completamente limpia" , afirmó.

La obra, considerada una de las más relevantes para la movilidad de Hermosillo, representa una inversión municipal de 412 millones de pesos. El nuevo paso a desnivel beneficiará a más de 74 mil vehículos que circulan diariamente por uno de los cruces con mayor afluencia en la ciudad.