Recolección de basura no se verá afectada por fiestas decembrinas

Las festividades navideñas y de fin de año no afectarán el servicio de recolección de basura este diciembre, pues las fechas fuertes caen en domingo, día en que no se presta el servicio, compartió Servicios Públicos Municipales.

El titular de la dependencia, Sergio Pavlovich Escalante, aseguró que los días 24 y 31 de diciembre el servicio de recolección de basura se prestará de manera habitual, brindando servicio en las 112 rutas diarias que recorren las unidades recolectoras.

Cada año, las fechas del calendario del 25 de diciembre y 1 de enero no se presta el servicio, sin embargo este año caen en domingo, día en que no laboran las rutas, por lo que no afectará el servicio.

"De aquí a final de año, todos los días tendremos servicios de recolección. El día 26 de diciembre y 2 de enero el servicio se prestará de manera normal", aseguró el titular de la dependencia.

Llaman a reciclar residuos

Estas fechas, agregó, aumenta la generación de residuos en un 30 a 40 por ciento, por ello exhorta a la ciudadanía a llevar el material reciclable de los regalos navideños a los reciclacentros.



"Desde el 12 de diciembre hasta el 8 de enero, vemos un aumento de la generación de residuos en las casas, entonces sí hay una acumulación bastante importante durante este mes, sobre todo de cartón", agregó.

Estos centros de reciclaje estarán abiertos durante las fechas decembrinas, únicamente cerrarán el día 24 de diciembre y el día 1 de enero.

Pavlovich Escalante finalizó recordando que estás temporadas los tirabichis reciben despensas, dinero, ropa y demás en agradecimiento por siempre estar dispuestos a llevarse la basura del ciudadano, sin embargo, no es obligación del ciudadano entregarles algo.