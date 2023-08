Nathan Karim no recibiría el perdón de la familia que atropelló

En entrevista para el noticiero EXPRESO 24/7, Jesús Emmanuel Tapia, padre de la niña Ximena, afirmó que en caso de que Nathan Karim pidiera el perdón, no se lo proporcionarían luego de atropellar a su hija, esposa y sobrino el pasado 5 de marzo.

A casi cinco meses de que Nathan Karim huyera tras atropellar a una familia en la colonia Cuauhtémoc de Hermosillo, los pequeños Favre y Ximena, así como Brenda, ya se recuperan de aquel incidente, del cual aún todavía esperan que el responsable responda por sus actos, pues no recibirá el perdón de la familia.

Lo anterior fue confirmado por Jesús Emmanuel Tapia, padre de Ximena y esposo de Brenda en entrevista para el noticiero EXPRESO 24/7 con Marcelo Beyliss, donde explicó que por la forma en que actuó el joven, esperan responda ante la justicia y haga la reparación del daño.

"Su cobardía nos hace cada vez enfurecer más, hubiera sido muy diferente si se hubiera quedado, pero vemos que es un muchacho con maldad, no quiere afrontar las consecuencias (...) no quiere nada, no lo podemos ayudar así tampoco" , dijo Jesús Emmanuel ante la pregunta de porqué no otorgarían el perdón a Nathan Karim.

El padre y esposo explicó que las autoridades encargadas del caso le han afirmado que el responsable del delito homicidios culposo será enviado lo más pronto posible a México, pues desde su detención en Tucson, Arizona, el pasado 16 de junio, aún no ha podido ser extraditado, incluso pidió asilo político a Estados Unidos.

Jesús Emmanuel afirmó que los señalamientos de que su vida corre peligro en México son infundadas, pues ellos nunca han amenazado a Nathan Karim ni a su familia y solo esperan se haga justicia por sus actos.

"No creo que proceda (la solicitud de asilo), lo único que están haciendo es retrasando más esto, pero a fin y al cabo va a tener que venir a afrontar las consecuencias aquí a México" , explicó.

Fue el pasado 1 de agosto que Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, comentó que el joven se acogió a una solicitud de asilo político en el vecino país, afirmando que su vida peligra en México.

"Él se atuvo al derecho que tiene de acogerse a una solicitud de asilo político porque dice que su vida peligra. Lo determinará un juez de materia migratoria y, en su caso, si no le conceden ninguna prerrogativa que la ley norteamericana señale, nos lo deberán de entregar para ser procesado en México" , detalló.