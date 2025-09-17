El hombre sufrió una fractura en la pierna derecha y fue trasladado a recibir atención médica; cinco jóvenes que lo acompañaban también fueron auxiliados.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo realizó la noche del martes un operativo de rescate en la cima del cerro del Bachoco, al norte de la ciudad, donde un hombre sufrió una fractura en la pierna derecha mientras practicaba senderismo.

Más de ocho elementos participaron en el ascenso para estabilizar al lesionado y preparar su descenso en camilla. La operación se prolongó hasta las 23:00 horas debido a la complejidad del terreno, lo que obligó a los bomberos a utilizar una camilla adaptada y una cuatrimoto para su traslado.

Durante las labores, también fueron auxiliados dos hombres y tres mujeres jóvenes que acompañaban al senderista, quienes fueron escoltados de manera segura hasta la base del cerro.

De acuerdo con la corporación, el afectado fue trasladado posteriormente a un hospital para recibir atención médica especializada. Aunque su estado se reporta estable, la fractura requirió maniobras cuidadosas para evitar complicaciones.

El Bachoco es uno de los puntos más concurridos para la práctica de senderismo en Hermosillo, sobre todo por las tardes. Por ello, las autoridades han reiterado el llamado a extremar precauciones, especialmente en grupos sin experiencia.

Este rescate se suma a otros operativos recientes de bomberos en zonas naturales de la ciudad, donde de manera recurrente brindan apoyo a deportistas y familias que visitan estos espacios recreativos.