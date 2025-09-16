Tras el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Hermosillo, decenas de familias se reunieron en el Parque Madero para continuar la celebración en un ambiente relajado, con música, juegos y convivencia al aire libre.

Luego del desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, el Parque Madero se convirtió en punto de encuentro para decenas de familias que optaron por prolongar la celebración en un ambiente más tranquilo.

La lluvia de la noche previa dejó un aire fresco que motivó a visitantes de todas las edades a acudir al emblemático espacio del centro de la ciudad.

Entre áreas verdes y bancas ocupadas, los asistentes compartieron alimentos, bebidas y juegos de mesa, mientras la música tradicional proveniente de la fuente central ambientaba el lugar.

Las niñas y niños aprovecharon los senderos y los juegos infantiles, mientras padres y abuelos descansaban bajo los árboles y capturaban recuerdos en fotografías.

Un martes de calma y celebración

El contraste con el bullicio del desfile permitió a los hermosillenses pasar de la solemnidad de los actos cívicos a la tranquilidad de una mañana familiar. Otros visitantes optaron simplemente por caminar y contemplar el parque recién humedecido, disfrutando de la serenidad posterior a la jornada festiva.



