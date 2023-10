Ramón Arvizu termina su servicio como oficial de Tránsito Municipal

Asistió a su último día como parte de la corporación, después de 31 años de servicios ininterrumpidos en la Policía de Tránsito Municipal.

El oficial se mostró agradecido por cumplir su periodo como agente de Tránsito Municipal, ya que sus compañeros reconocieron el arduo trabajo que realizó a diario para ayudar a la comunidad.

“Estoy agradecido con la vida por la oportunidad de conocer tantos amigos y tener mucha interacción con los ciudadanos de Hermosillo. He recibido muchas muestras de cariño por medio de redes sociales, me llena de muchísima satisfacción” , señaló.

El policía indicó que inició su camino en la corporación desde 1992, cuando tenía 21 años de edad y contaba sólo con estudios de bachillerato. Su esfuerzo por superarse lo llevó más allá, ya que en 2014 se tituló como licenciado en Derecho, una meta cumplida que lo hace sentirse muy orgulloso.

“En estos 31 años, cuando yo ingresé a la Policía Municipal, me tocó ver a un oficial que no sabía leer ni escribir. Sabemos que antes era otro tipo de necesidades y otro tipo de oficiales, claro, sirviendo con la misma calidad de servicio que me dieron mucha enseñanza, muy preparados” , comentó.

Sin embargo, indicó que las nuevas generaciones de policías deben tener mayor preparación y generar en los ciudadanos mayor confianza a la hora de atender emergencias.

Ramón comentó que una vez inicie su retiro planea seguir colaborando con la policía 'desde su trinchera' y ver por el bien de los ciudadanos.

El oficial César Quintero, es quien suplirá como nuevo vocero de la Policía de Tránsito Municipal.