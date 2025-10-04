La construcción del paso a desnivel en Colosio y Solidaridad registra 62% de avance y comenzará a liberar tramos en octubre.

La construcción en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad registra un 62% de avance y comenzará a liberar tramos a la circulación a partir de octubre, informaron autoridades municipales.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez realizó un recorrido por la zona y señaló que el 14 de febrero de 2026 sigue siendo la fecha comprometida para la conclusión total de la obra.

"Así como se han cerrado trayectos por las obras, vamos a empezar a liberar otros y eso es importante", declaró.

De acuerdo con la directora de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, el 15 de octubre se permitirá el acceso al tráfico de Real de Minas y Real del Arco, mientras que el día 20 se habilitará el carril nororiente hasta la calle De la Herradura. Para el 26 de octubre quedarán abiertos ambos sentidos de la vialidad desde José Obregón hasta De la Herradura.

Las proyecciones indican que en noviembre y diciembre continuarán las aperturas de más carriles, incluido el cuerpo sur, lo que permitirá restablecer el flujo hacia la calle Pesqueira.

El alcalde adelantó que en diciembre ya no se contemplan cierres, únicamente aperturas, con el objetivo de apoyar a los comercios de la zona en temporada alta de ventas.





Actualmente participan 140 trabajadores en la construcción, con labores que inician desde la madrugada para aprovechar las condiciones del clima. La inversión supera los 400 millones de pesos y, según lo informado, desde su inicio el pasado 2 de enero no ha tenido interrupciones.