Las instalaciones se ubican en la colonia Villa Satélite, junto a la Parroquia Santa Elena de la Cruz, y fueron bendecidas en presencia de fieles, sacerdotes y autoridades eclesiásticas.

El Nuncio Apostólico en México, monseñor Joseph Spiteri, visitó Hermosillo este viernes 12 de septiembre para encabezar la bendición de las nuevas oficinas del Arzobispado, ubicadas en la colonia Villa Satélite, a un costado de la Parroquia Santa Elena de la Cruz.

La ceremonia se llevó a cabo en compañía del arzobispo de Hermosillo, monseñor Ruy Rendón Leal, del arzobispo emérito, monseñor José Ulises Macías Salcedo, sacerdotes y fieles de la comunidad. Durante el acto se realizó la oración de bendición y la proclamación de la Palabra de Dios.

En su mensaje, monseñor Spiteri subrayó que la misión de la curia no debe entenderse solo como una labor administrativa, sino como un espacio de encuentro con Cristo.

“No son oficinas frías… son mucho más: un lugar de encuentro con Cristo. Que todos puedan encontrar aquí la presencia de nuestro Señor y su misericordia, su amor y su ternura; eso dependerá de todos nosotros y de los que trabajan aquí” , expresó el representante del Vaticano.

Con la apertura de estas instalaciones, la Iglesia en Hermosillo reafirma su compromiso de servir a la comunidad y de fortalecer la fe y la misión evangelizadora en la región.