No se han desalojado familias de Invasión Altares: Bienes y Concesiones

El coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones aclaró que no se ha realizado ningún retiro de familias por parte del Gobierno del Estado.

Tras una manifestación donde vecinos del predio Mirabal, conocido como Invasión Altares, informaron sobre un desalojo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones aclaró que no se ha realizado ningún retiro de familias por parte del Gobierno del Estado.

Marco Antonio Gallardo Galaz precisó que sí hubo un desalojo en un predio cercano a Mirabal, sin embargo, este fue de un particular, el cual procedió a deshabitar a las familias que se encontraban ahí.

“El Gobierno del Estado no ha hecho ningún desalojo, hubo un predio que está contiguo a este que es de un particular en el que se metieron algunas personas y en todo su derecho del particular los desalojaron y los sacaron, pero ese es un predio en particular, en el predio del gobierno del estado no ha habido ningún desalojo, estamos llevando a cabo los trabajos nos faltan unos estudios hidrológicos que nos pidió el Ayuntamiento para concluir el convenio del fraccionamiento y en cuanto esté listo se va a entregar” , aseguró.

El coordinador ejecutivo de Bienes y Concesiones añadió que con respecto a esta situación, se ha detectado que personas ajenas al gobierno, han vendido algunos terrenos en esta zona por una cantidad de 30 mil pesos, por lo que aclaró que si alguien ofrece un predio en este lugar, estaría cometiendo algún fraude, pues el padrón ya está completo e integrado a las personas que habitan ahí.