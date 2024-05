"No nos vamos a lavar las manos": María Dolores del Río

La candidata por Morena, PVEM, PT, Nueva Alianza y PES, indicó que lo que le pase a Hermosillo le tocará a su gobierno resolverlo.

De llegar a la Alcaldía de Hermosillo tras la jornada electoral del 2 de junio, María Dolores del Río Sánchez buscaría retomar el espacio público para proyectar el futuro de una ciudad humana, según comentó en exclusiva para e Media .

Para ello, la candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Partido Encuentro Solidario destacó que se requiere partir de una “visión de conjunto” y replantear la movilidad, reforestar la mancha urbana y abrir las puertas del palacio municipal.

“Un pilar, que siento que identifica la transformación, pero que también me identifica en lo personal, es 'decidamos juntos'. Soy una convencida de que las cosas se deben decidir en conjunto, que hay una responsabilidad del gobierno municipal y que hay una responsabilidad también por parte de los ciudadanos, pero si ni uno ni otros hablan entonces es muy difícil avanzar en un proyecto común” , expresó, y abundó sobre la iniciativa de abrir la sede del ayuntamiento:

“Desde hoy me comprometo: las puertas del Palacio Municipal no volverán a estar cerradas y a partir de la primera semana, el miércoles será el Miércoles de la Gente; es un programa donde las personas podrán ir al palacio para ser atendidas por los funcionarios y la presidenta municipal, en un horario establecido para que cualquier situación la puedan resolver directamente” .

Luego de múltiples arranques de campaña, realizados en lugares como la colonia Pueblitos, Nuevo Hermosillo o Sahuaro, la aspirante a la alcaldía mencionó algunos de los elementos que deberán formar parte del futuro de la ciudad.

“Yo les preguntaba en estas colonias, cuando me he reunido con los jóvenes, cuando me reúno con las mujeres, ¿cómo nos imaginamos el futuro? La gente se imagina el futuro de Hermosillo limpio, se lo imagina con servicios básicos resueltos para todas las comunidades, con pavimento, con una buena imagen urbana” , compartió la candidata.

Entre ello, comentó Dolores del Río, uno de los aspectos más sentidos es el de la falta de árboles, cosa que une el pasado de la ciudad con su presente, inmerso en condiciones de sequía, y las proyecciones a futuro.

“Hermosillo tenía muchos árboles hasta que en alguna administración se decidió quitarlos y sustituirlos por cemento o por otro tipo de pisos. Creo que fue una decisión muy, muy equivocada, pero no estoy hablando de hace tantos años; todavía recientemente ha habido esta esta visión de privilegiar el cemento sobre lo verde. Tenemos que regresar a esa concepción que hace muchos años existía en Hermosillo y hay mucha gente que está deseosa de ver un árbol fuera de su casa. En conjunto podemos tener una ciudad más forestada, con mucha más vegetación y eso va a cambiar también las condiciones climáticas. Dicen que donde hay más árboles hay más posibilidades de que llueva” , expresó.

Junto a la necesidad de reforestación se posa un tema igualmente sensible para la ciudad, de modo que las soluciones a múltiples problemáticas se entrelazan.

“Si realmente queremos una ciudad humana a quien debemos de poner en el centro de la movilidad es a las personas. Primero es el peatón, tenemos que pensar la ciudad en función de ello, no en función de los carros. Es viable un modelo así, pero implica una planeación distinta de la ciudad” , aseveró.

Esta 'planeación distinta', a su vez, representa otro aspecto que Dolores del Río buscaría resarcir: eliminar lo volátil de las administraciones municipales.

“Queremos construir un modelo de futuro que esté desde el Instituto Municipal de Planeación; necesitamos fortalecer este instituto para que ese modelo de futuro no se cambie cada que llegue una nueva administración y diga ‘no, yo ahora quiero pasos a desnivel, yo quiero carros voladores, que la gente se traslade por aire…’. Necesitamos tener una congruencia en el seguimiento de esta planeación” .

Sumado a estos aspectos, la candidata recordó que su paso por el Gobierno del Estado dejó aprendizajes que se condensan en una máxima, misma que describe su acercamiento con la cosa pública a escala municipal.