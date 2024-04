No hay decomiso de autos 'chocolate' por parte de Cevce: Odepafa

El dirigente de Odepafa declaró que no hay operativos de Cevce, de la Policía Municipal ni Estatal de decomiso de vehículos.

Luego de que se diera a conocer sobre supuestos decomisos de vehículos extranjeros en el estado por parte de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), la Odepafa afirmó que esto es falso.

Gamaliel Cañedo Maciel, dirigente de la Organización Defensora del Patrimonio Familiar (Odepafa), informó que ni el Cevce, ni Policía Municipal y Estatal, están realizando decomisos de vehículos, negando que haya operativos para realizar estas acciones.

"En estos momentos no hay decomisos por parte de Cevce, no hay decomisos, ellos están en los puntos donde siempre han estado que es en la carretera, en la caseta, en Empalme, pero no hay ningún operativo de decomiso" , detalló.

Invitación a legalizar vehículos extranjeros

Cañedo Maciel informó que lo único que ha realizado el Cevce y Repuve es invitar a toda la población para que acuda en cuanto antes a los módulos que están operando para que se realice de inmediato la legalización de sus vehículos extranjeros antes de que termine el decreto presidencial el 30 de septiembre de este 2024.

Asimismo, indicó que si los dueños de vehículos chocolate tienen problemas para realizar la regularización, pueden acercarse a Odepafa para orientarlos y así puedan hacer el trámite rápidamente.