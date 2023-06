"Confibicis no resuelven el problema, falta educación vial": Cultura Bike

Las confibicis y la señalización de las calles no son suficientes si no se realiza un trabajo de educación vial en Hermosillo, señala el líder de Cultura Bike México.

Se estima que en Hermosillo hay alrededor de unos 20 mil ciclistas, basándose en datos de Inegi y varias fuentes noticiosas locales, expone Sebastián Gaxiola, líder de Cultura Bike México.

La señalización y las confibicis son parte importante del sistema vial ya que constituyen barreras físicas efectivas mientras están, pero la debilidad que tiene el sistema de movilidad urbana que hay en la capital de Sonora es la poca conciencia vial que contribuye a la irresponsabilidad ciudadana en conductores, peatones y ciclistas.

" La tesis de Cultura Bike es que se debe brindar una capacitación a todos los usuarios de la vía pública y que se demuestre que efectivamente la persona es apta para conducir un automóvil, que sin la conciencia vial puede ser un arma letal, así como los demás usuarios de la vía respetemos de manera consciente las señales urbanas para evitar accidentes ", dijo.

La Ley General de Seguridad Vial expone que el acondicionamiento de las vías se deben manejar desde un punto de vista sistémico, expone Sebastián, argumentando que no es un criterio no sólo de los legisladores mexicanos, sino que también se maneja en la OMS, y en varias instituciones a nivel mundial.

" No se puede ver la urbanización fragmentada, sino como un todo, desde cómo se prevé el hecho del tránsito y la movilidad social. Por eso digo que poniendo un confibicis no se resuelve el problema, porque es una barrera física que funciona mientras está, pero cuando las retiran, los conductores se vuelven a meter, en ese sentido no se ha creado la barrera mental ", expuso.

"Se están quedando atrasados"

Argumenta que cuando se retiraron los confibicis en el bulevar Rosales por las Fiestas del Pitic, los conductores se volvieron a meter al ciclo carril, lo cual se interpreta con que el proceso de aprendizaje con la barrera física no se completó con las murallas que de buena fé colocó el Ayuntamiento de Hermosillo, ni con los "trancazos" que sufrieron algunos automóviles.

El líder de Cultura Bike México explica que en Hermosillo se están quedando atrasados respecto a este tema en comparación con otras capitales que sí fomentan la cultura vial, y que los altos volúmenes de tráfico circulan de manera más organizada.