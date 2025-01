Tras permanecer bajo supervisión médica, el niño fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos a otra área del hospital, donde recibe tratamiento para su recuperación.

El menor de 2 años que fue atropellado por una unidad del transporte urbano en Hermosillo se encuentra fuera de peligro luego de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Gineco-Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras permanecer bajo supervisión médica, el niño fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos a otra área del hospital, donde recibe tratamiento para su recuperación.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, señaló que corresponde a la Secretaría de Salud ofrecer información detallada sobre su estado, pero confirmó que su evolución es favorable.

"Nos reportan que salió bastante bien de la intervención. Hoy nos informaron que ya fue trasladado a piso y que está evolucionando favorablemente. Esperamos que siga en esa ruta y, por supuesto, los servicios de salud del estado están atentos a su evolución" , comentó.

En relación con el conductor del transporte urbano, Salas Chávez reiteró que las investigaciones determinaron que no tuvo responsabilidad en el accidente.

Explicó que, debido a la distancia y condiciones en que ocurrieron los hechos, el chofer no pudo haber frenado a tiempo. Además, los peritajes confirmaron que portaba su documentación en regla, no excedía los límites de velocidad y no se encontraba bajo el influjo de ninguna sustancia, por lo que el Ministerio Público resolvió su liberación.