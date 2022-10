Comunidad del Molino de Camou sigue sin saber la identidad de insectos

Será la Secretaría de Salud quien informe qué insectos son los que han atacado a la comunidad rural, provocando afecciones a la piel.

A pesar de que ha circulado en redes sociales que la identidad del insecto misterioso que ataca en áreas rurales es un baiburin, el presidente del comisariado ejidal del Molino de Camou, explicó que no ha sido notificado por la Secretaría de Salud al respecto.

Durante la semana que corresponde del 16 al 22 de octubre, se estuvieron realizando diferentes actividades en el área ejidal, para el combate de plagas en la zona, así como la captura de la muestra de este insecto informó Ismael Limón Moreno.

“Fueron el día lunes a perifonear, el martes a hacer descacharre, fue también la Secretaría de Salud, el departamento de vectores a hacer capturas de los insectos, pero no encontraron nada, ese martes iban a fumigar contra el mosco, pero yo les pedí que se pospusiera al miércoles porque no se había capturado ninguna muestra del insecto”, mencionó Limón Moreno.

Después de los trabajos del departamento de vectores la Secretaría de Salud será la encargada de informar a la comunidad del Molino de Camou a través de Ismael Limón, los resultados e identidad del insecto, sin embargo, pese a que circula en redes sociales una postura oficial, él no ha recibido notificación alguna.

Con anterioridad en internet también se ha indicado que los misteriosos insectos son jejenes, pero no tienen semejanza con el insecto capturado por las lentes de los habitantes de la comunidad, tampoco le encuentran similitud con el baiburin.

“La gente dice que no son esos insectos y yo no tengo la versión oficial actualmente, quedó la Secretaría de Salud de informarme, pero no lo han hecho aún, no tengo una respuesta oficial”.

Los baiburines, son ácaros diminutos, parientes cercanos de las garrapatas que habitan en la vegetación baja como pastizales y matorrales, se adhieren a animales que pasan cerca de ellos para alimentarse de las células de su piel, provocan irritación y hormigueo en la piel.

Por otra parte, los jejenes, también conocidos como mosca negra, son insectos muy pequeños no más grandes que la cabeza de un alfiler y que necesitan de la sangre de animales para sobrevivir. Pueden picar a las personas a través de la ropa para obtener sangre.

Hasta el momento según información proporcionada por el presidente del comisariado ejidal, después de la fumigación contra el mosco del pasado miércoles, no se han generado reportes de picaduras por este insecto, este lunes, al fin se procesaron las muestras capturadas y se esperan los resultados oficiales.