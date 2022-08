Minería en Sonora es vital, pero deben apretar tuercas: especialistas

La industria minera es muy importante para el desarrollo económico de la entidad, sin embargo, se deben 'apretar tuercas' en los procesos y protocolos para evitar que ocurran desastres como el del 6 de agosto de 2014, en la que se vertieron metales pesados sobre el Río Sonora.

Así lo expresaron especialistas en la materia en la Mesa Versus que se realiza todos los lunes en el noticiero de EXPRESO 24/7, edición matutina que conduce el periodista Marcelo Beyliss.



Mario Cirett, coordinador de Ecosistemas Prioritarios de Protección de la Fauna Mexicana, A.C. señaló que el derrame ambiental que ocurrió en el Río Sonora se ha convertido en un derrame político.

"Sí causaron daños al ecosistema, sí tienen que remediar los daños provocados por el derrame de los 40 mil metros cúbicos de metales pesados, pero existen otros sucesos a los que no se les ha dado tanta cobertura, hay que reconocer que hay muchos vivales en este caso", criticó Cirett.

Por su parte, el ingeniero Víctor del Castillo, representante de la AIMMGM Sonora, destacó que la minería es de las principales actividades económicas que genera más divisas en el país y sueldos por encima del 40 por ciento del promedio nacional.

Factor humano

La falta de supervisión de las empresas y las autoridades ha sido factor para que ocurran la mayoría de los accidentes en empresas mineras.

"Está bien documentado hay un entes que contaminan nuestros ecosistemas y nadie dice nada, me refiero a las minas viejas como la de San Felipe de Jesús, que son un pasivo ambiental", destacó.

Cuestionó que desde hace 100 años los jales de Nacozari han estado contaminando el río que ha provocado que enfermedades en las comunidades aledañas como son Cumpas y Moctezuma, y nadie ha hecho nada para solucionarlo.

Reveló que muchas de éstas minas en el estado que dejaron de operar hace más de 40 años incumplen con el protocolo de presentar un plan de cierre al cual están obligadas.

"En mi familia tenemos alta incidencia de cáncer al igual que otras familias de Nacozari, son pasivos ambientales de los que nadie quiere hablar. El derrame de Grupo México en Bacanuchi, no es nada comparado a éstos", reiteró el de Ecosistemas Prioritarios de Protección de la Fauna Mexicana A.C.

La fauna en el Río Sonora

Por otro lado, Víctor del Castillo comentó que a los 5 días de que ocurrió el derrame en Río Sonora realizaron un recorrido con ambientalistas internacionales, quienes observaron que existía vida acuática que no sería posible que existiera si hubiera un envenenamiento.

"¿Cuántos animales se murieron por esta contaminación? Ellos creían que iban a encontrar un mundo de animales apestosos a la orilla del río, sin embargo, esto no sucedió, expuso.

El representante de la AIMMGM Sonora agregó que históricamente siempre se señala lo malo en la minería y no se le da importancia a las buenas acciones.

"Probablemente sea culpa de la minera porque no sabemos bien 'cacarear los huevos', en Sonora no hay industria que siembre más árboles como la minería. Si existe bomberos en Cananea, Nacozari es gracias a la minería, todo eso no se ve y se cuenta", agregó.

Recalcó que es muy común criticar a las autoridades de Profepa, Conagua pero la realidad es que no tienen recursos para trabajar.

"Empresas mineras tuvieron que buscar despachos para poder certificarse en ambiente laboral porque la Profepa no tenía los recursos para hacerlo", reveló Víctor del Castillo.

Por último Mario Cirett lamentó que México tenga las mejores leyes ambientales del mundo pero no se apliquen.