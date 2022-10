Arzobispo Ruy Rendón llama a fortalecer la cultura de la paz

La paz es un proceso, en el que se debe de trabajar en su construcción día con día entre toda la sociedad, consideró Ruy Rendón Leal.

El Arzobispo de Hermosillo se refirió a las situaciones de violencia que se han presentado en diversas regiones de Sonora, ante lo cual enfatizó la importancia de fortalecer la cultura de la paz.

" Desgraciadamente no hemos llegado al ambiente ideal, no digo sólo en Sonora, sino en todo el país. Ha habido grandes esfuerzos en la construcción de la paz, sin embargo, cuando sucede un altercado, una balacera, la muerte de personas, la desaparición de personas, eso nos aflige y nos hace concluir que la paz sigue siendo una tarea que debemos construir día con día; no se va lograr de un mes a otro, es un trabajo que implica el esfuerzo de cada uno de nosotros, de las familias y de las instituciones, para que poco a poco se vaya logrando esa meta ", expuso.

Rendón Leal reconoció que el objetivo de traer la paz al entorno social es un punto que no se ha logrado concretar.

" No se ha logrado, pero aquí siempre lo he dicho, el responsable no es fulano de tal o tal institución, todos somos responsables, en la medida que cada quien anhele y desee la paz lo vamos a lograr. Si solamente nos lamentamos por desgracias, por hechos delictivos, por crímenes, simple y sencillamente va a seguir igual ", agregó.

Apoyo a migrantes venezolanos

Con respecto a la presencia de migrantes venezolanos en Hermosillo, consideró que este fenómeno es responsabilidad de los países involucrados.

"Creo que debe seguir seguir existiendo ese diálogo y esos acuerdos para lograr una migración pacífica y voluntaria. Las leyes no resuelven, si Estados Unidos elabora leyes migratorias más dignas, sí va a favorecer en parte, pero la migración va a seguir ocurriendo. Creo que los países de origen, México, centroamérica y los países del sur, deben de favorecer una mejor economía, una mejor seguridad y organización social para evitar esas migraciones que ponen en riesgo no sólo a personas, sino familias enteras que viajan caminos enormes buscando ese sueño americano", lamentó.

Llamó a la solidaridad con los migrantes venezolanos que se encuentran en la capital sonorense y otras regiones del estado, ser bien tratados y ofrecerle algo de lo que se disponga.

"Mientras está una persona, una familia necesitada frente a nosotros, no podemos ignorar ese grito de súplica que tienden", finalizó.