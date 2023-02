'Marcelita' necesita cirugía en el cerebro; solicitan apoyo con rifa

Para realizarle una intervención quirúrgica, la familia de Marcelita solicita el apoyo ciudadano, pues requieren ahorrar 200 mil pesos para programar una cirugía en el cerebro de la menor a más tardar en 30 días.

Para poder recaudar el dinero necesario para la operación de la menor, se están realizando diversas actividades como la venta de boletos a 100 pesos para la rifa de una serenata con mariachi en Hermosillo con fecha a elegir, sorteo que se realizará el próximo 18 de febrero a las 6:00 pm.

Marcela Alejandra Valencia Cañez, es una adolescente de 16 años diagnosticada con el síndrome de Rombencefalosinapsis (RS); cuando nació se le presentó una hidrocefalia muy severa y por ello le colocaron una válvula en el cerebro, indicó su madre.

“ Ese día le pusieron una válvula en su cerebro, porque el tamaño de su cabeza era bastante grande, era exagerado, entonces esa válvula gracias a Dios le ha funcionado durante 16 años, le ha sacado el agua de su cabeza y gracias a Dios la cabeza se ha vuelto de tamaño proporcional a su cuerpo ”, comentó Marcela Guadalupe Cañez Gutiérrez, madre de la menor.

La pequeña Marcela registra discapacidad intelectual, sin embargo no tiene discapacidad motora, desde sus primeros cuatro años vivió en hospitales y centros de rehabilitación, logrando salir adelante a pesar de que médicos valoraran que la pequeña no caminaría, tendría poca visión y no podría realizar otras actividades.

Marcelita vivió una vida plena por 16 años, pero a principios de este 2023 empezó con síntomas de desequilibrio severo, tiene convulsiones internas e incluso ha desconocido a sus cercanos, mencionó la madre.

El 3 de enero a causa de esta sintomatología, tuvo un accidente que casi le cuesta la vida, al caerse y hacerse lesiones que le provocaron una hemorragia interna muy grave, pero tras dos cirugías delicadas, pudo salir adelante.

“ Apenas está saliendo de ese accidente que tuvo, y debido a eso se le empezaron a hacer estudios y salió eso de que la válvula está mal funcionando y se tiene que cambiar lo más pronto posible, tiene que entrar a cirugía de cerebro ”, agregó Cañez Gutiérrez.

La madre de la menor comentó que es imperante que la cirugía se realice lo antes posible. Ellas se encuentran en Los Mochis, Sinaloa, pero toda la intervención médica y de terapia de la pequeña Marcela ha sido en Hermosillo durante toda su vida, y será en esta ciudad donde se busque programar el cambio de válvula en su cerebro.