Menor del Cbtis 40 es internado en el Itama tras segunda audiencia

El padre del menor señala que su hijo pasó de ser una víctima a ser tratado como victimario debido a la intervención de las personas que habrían agredido a su hijo.

Durante la segunda audiencia en el caso del estudiante del Cbtis #40 de Guaymas, las autoridades determinaron internar al menor en el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) por un mes para el desahogo de pruebas.

El padre del menor informó que la audiencia se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, donde se presentaron pruebas en forma de videos y testimonios que, según él, demuestran que su hijo fue agredido por los otros menores involucrados. Sin embargo, le comunicaron que estas pruebas no podían ser reproducidas en la audiencia.

El padre expresó su preocupación y angustia por la situación que está viviendo su familia. "Estamos viviendo una pesadilla en la familia. Mi hijo está detenido, mis hijas y mi esposa lloran todo el día. Yo estoy experimentando un desgaste mental, y los jóvenes que agredieron a mi hijo están en libertad" , señaló.

Según el padre del menor, su hijo pasó de ser una víctima a ser tratado como victimario debido a la intervención de las personas que habrían agredido a su hijo. Afirmó que esperaba que al presentar las pruebas, su hijo sería liberado, pero esto no sucedió.

"Ya no puedo tener fe en la justicia. Me di cuenta de que las cosas no son así. No me queda más que pedirle a Dios que nos ayude y nos saque de este problema. Yo hice las cosas bien, llevé a mi hijo, tenía la esperanza de que se arreglaría, pero no fue así, ahora lo están deteniendo" , expresó el padre.

Este caso se originó a raíz de una pelea que ocurrió fuera del plantel del Cbtis #40 el 22 de agosto. Después de que la Fiscalía emitió una orden de presentación para el menor, su padre lo entregó a las autoridades para el proceso legal en curso que busca determinar las responsabilidades de todas las partes involucradas.