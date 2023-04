Mateo recorrerá el mundo gracias a su talento en el ajedrez

A su corta edad, el pequeño Mateo ya ostenta una larga cadena de premios y reconocimientos, desde campeonatos a nivel municipal, estatal y su destaca participación en eventos de corte nacional lo llevarán a Egipto en noviembre próximo.

A los diez años de edad Mateo Ruiz Gastelum se ha convertido en un destacado ajedrecista en la categoría Sub-12, y prueba de ello es que participará, representando a México, en el campeonato mundial de esta disciplina a celebrase en noviembre, en Egipto.

A su corta edad, el pequeño Mateo ya ostenta una larga cadena de premios y reconocimientos, desde campeonatos a nivel municipal, estatal y su destaca participación en eventos de corte nacional.

Su formación y crecimiento en el llamado deporte ciencia se ha dado gracias a sus instructores en el Colegio Superior de las Américas, el cual se ubica en la ciudad de Hermosillo, además de continuar su preparación en casa.

“Pues inicias y ya, por ejemplo yo inicie con un maestro de la escuela, también puedes tener otros maestros que te ayuden o que en tu casa sepan ajedrez y te digan, además de que a ti te guste el ajedrez” , comentó Mateo Ruiz Gastelum sobre como se dio el primer contacto con esta actividad, hace ya dos años.

“Lo que más me gusta del ajedrez es que puedo ir a diferentes lugares, también conocer nuevos amigos y recibir premios” , dijo el pequeño ajedrecista.

El estudiante del Colegio Superior de las Américas comentó que uno de sus ídolos a seguir en la práctica del ajedrez, es Magnus Carlsen, campeón del mundo de esta especialidad, y considerado como gran maestro ajedrecista.

“Pues a mí me gustaría ser como Magnus Carlsen, que es campeón mundial, aunque ya se va retirar, y también admiró a Hikaru Nakamura” , comentó.

Rutina de entrenamiento

Mateo explica en qué consisten sus rutinas de entrenamiento, tanto en la escuela como en su casa: “se puede pasar hasta cuatro horas en la práctica de las diferentes jugadas que conforman una partida de ajedrez” .

“A veces tengo una o dos clases que duran dos una hora, también practico por mi cuenta, además en el Youtube puedo ver videos sobre finales de ajedrez, en total practico como cuatro horas y media” , dijo.

Corta y fructífera trayectoria

En el curriculum de Mateo Ruiz Gastelum destaca su posición como campeón municipal de los juegos Conade 2022, en la categoría Sub-12, así como también campeón estatal categoría Sub-12 de los juegos de Conade.

También logró un cuarto lugar en la etapa macro regional de estos juegos en la categoría Sub-12.

“Pues he ganado en estatal y municipal, el torneo municipal lo gane dos veces, en el estatal quede subcampeón el año pasado. Fue en el regional Sub 12 en Mexicali porque no había Sub-10” , manifestó.

“He ido a muchos lugares, por ejemplo a Canadá, a Mérida, en noviembre voy a ir a Egipto, también he ido a Cuidad de México, Morelia, Tabasco, Chihuahua, Sinaloa y muchos más” , comentó.

Refirió que la posibilidad de participar en estos torneos de ajedrez le ha dejado como una de las experiencias más gratas, el poder conocer estas ciudades, además de poder formar nuevos amigos y competir con ajedrecistas de buen nivel.

“Se ha sentido un nivel fuerte y pues también algunos son mejores que yo. Eso me motiva para seguir mejorando, para poder superarlos” , dijo Mateo Ruiz Gastelum.

Se prepara para el mundial de Egipto

Mateo, con el apoyo de sus padres y sus instructores, trabaja en su preparación para partir en el mes de noviembre a Egipto, en lo que será su primera participación en un campeonato mundial de la especialidad.

“Pues voy en noviembre, se siente padre conocer nuevos lugares del mundo, también conocer nuevos amigos, y pues Egipto es muy padre por las pirámides” , señaló.

Recordó que se trata del primer mundial, ya que cuando acudió a Toronto, Canadá, fue parte de un campeonato norteamericano donde participaron más de 50 ajedrecistas.

“Me estoy preparando aún mejor, van maestros a mi casa, también tomo más clases y practico más” , declaró.

Mateo tiene la esperanza de que cada vez un mayor número de niños inicien en la práctica del ajedrez.