El organismo operador de agua en Hermosillo informó que más de 30 colonias presentarán fallas en el suministro del vital líquido, debido a maniobras de operación en los equipos que abastecen al tanque Solidaridad.

Agua de Hermosillo señaló que esta mañana se presentó una falla electromecánica que redujo su funcionamiento y evitó que alcanzara los niveles óptimos de almacenamiento necesarios para cubrir la demanda del sector.

La paramunicipal explicó que la situación provocará bajas presiones y hasta intermitencias en el servicio de agua para las siguientes colonias de la ciudad.

Ampliación Ladrilleras, Ampliación Primero Hermosillo, Camino Real, Cerro Colorado, Condominio San Pablo, Conquistadores, División del Norte, Dunas, El Triunfo, Floresta (secciones) Fonhapo, Misión, Misión del Arco, Misioneros, Norberto Ortega, Nueva Casti- lla, Nueva Palmira, Oasis Lantana, Plaza Real, Primero Hermosillo, Progresista, Real del Bosque, Real del Cardo, Real del Cobre, Sahuaro Final, San Javier, San Jerónimo, san Judas Tadeo, Unión de Colonos, Unión de Ladrilleros, Villa Fontana, Viñedos y Virreyes.

¿Cuánto tiempo durarán los trabajos?

En estos momentos el personal operativo del organismo trabaja en la reparación de los equipos, por lo que se prevé que concluyan este mismo día, sin embargo, el tanque Solidaridad requerirá algunas horas adicionales para recuperar sus niveles normales de agua y restablecer completamente el servicio en la zona.

Finalmente, Agua de Hermosillo recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada en sus tinacos o contenedores, a fin de cubrir necesidades básicas mientras se lleva a cabo dicha reparación.