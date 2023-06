Martha Juan pide apoyo para buscar a su hija, quien desapareció en 2021

Una madre hermosillense hace un llamado a la ciudadanía para que ayuden a dar con el paradero de su hija de 20 años, que desapareció en Año Nuevo del 2021.

Martha Juan González es una mujer que vende uvas en Hermosillo y actualmente está en busca de su hija, que desapareció hace más de un año.

La hija de Martha se llama Perla Yulissa Corrales Juan, tiene 20 años y se desconoce su paradero desde el 31 de diciembre de 2021.

Su madre recuerda que el último día que la vio fue en Pesqueira.

“Fue un año nuevo, me dijo: 'ahorita voy a venir, voy a comprar carne para los tamales’. Eso fue como a las 11 de la mañana y nunca regresó. Desde entonces no sé nada de ella, no sé donde está. Es la mayor desesperación para una madre”.

En los tiempos de su desaparición, Perla Yulissa cuidaba a su hija recién nacida, de ese entonces 8 meses. Hoy, Martha Juan Gonzáles se hace cargo de su nieta mientras continúa en la búsqueda de Perla. Por ello pide ayuda a la ciudadanía.

“Si hay personas que la hayan mirado, o sepan algo de ella, que me digan. De manera anónima o como sea. No me interesa buscar culpables, sólo encontrarla”. comentó.

Para esto, Martha comentó que ha recibido apoyo de las madres buscadoras, pero todavía no ha tenido noticias.

En caso de tener información que ayude a encontrar a Perla Yulissa, se pone a disposición el número de teléfono 6622877660.