'Mayito' pasa de la cárcel a ayudar necesitados; esta es su historia

Luego de estar preso, cambió su vida y comenzó a ayudar a personas con problemas de adicciones.

'Mayito' se encontraba preso, pues en su juventud fue inquieto y cometió algunos errores que lo llevaron a perder la libertad. Los primeros días en la cárcel sentía que su vida era un caos, pero un día, durante su encierro, escuchó a una persona que tocaba la guitarra y cantaba una melodía que lo hizo sentirse tranquilo y le devolvió la paz que tanto anhelaba.

Se acercó con curiosidad y preguntó si podía aprender a tocar, y desde ese momento escuchó a detalle los temas que hablaban de historias de la biblia, comenzó a estudiarla y se topó con historias que transformarían su vida para siempre.

Ahora, Mario Mada León, mejor conocido como 'Mayito', se dedica a rescatar y ayudar a personas que se encuentran en situación de calle a causa de las drogas y los lleva a 'La Cueva de Jefté', un albergue en la colonia Lomas de Madrid fundado por él, donde brinda ayuda para que los necesitados mejoren sus condiciones de vida y se rehabiliten.

“ Cuando estuve en la cárcel aprendí a tocar la guitarra, hace más de 19 años salí y yo tenía la responsabilidad de alimentar y mantener a mi esposa y a mi hijo, sentí un llamado y me subí a un camión a cantar música cristiana, no se me olvida, al principio no me animaba, fui a cantar porque no teníamos qué comer ”, contó.

“ En un ratito junté como 200 pesos para llevar comida a mi casa y me sentí con mucha bendición, desde allí me empecé a subir a los camiones y conocí a camioneros muy amables que me decían que siempre que los viera me subiera. A partir de eso anduve como dos años predicando en la cárcel, entraba a las celdas con permiso del director y les contaba mi experiencia a los presos ”.

“ Al principio el director me decía que la gente no cambiaba, yo le dije 'la gente sí cambia, vea mi expediente, me les fugué de aquí, Dios me cambió' le dije, y él cuando vio mi historia me dijo: 'pásale, están las puertas abiertas, eres bienvenido'. Yo quiero ser una bendición para mi ciudad de alguna u otra forma, que si yo tuviera más la manera fuera más efectivo y ayudara más ”, comentó 'Mayito'.

La historia del albergue

La casa donde se ubica el albergue fue una donación para 'Mayito'.

“ El nombre salió de la Biblia, Jefté fue un hombre que fue despreciado, nació entre muchos hermanos pero él era hijo de una prostituta, entonces lo corrieron de su casa y luego lo buscaron y demostró su valentía en una batalla ”.

“ Eso nos pasa a nosotros a veces, ya no cabemos en nuestros hogares, nuestros propios vicios hacen que se cierren las puertas y eso nos pasa a todos los que andamos en la calle, pero ¿qué pasa?, ahora el señor me metió en esa cueva y puedo ser una bendición para mi familia ”, explicó.

En el albergue 'La cueva de Jefté', 'Mayito' cuenta con poco mobiliario para recibir a jóvenes en situación de calle, principalmente a personas con problemas de adicción a las drogas.

“ Agradecemos y solicitamos el apoyo de la gente, para que este lugar sea más efectivo y podamos ayudar a más gente. Tenemos cuatro camas apenas, les damos comida, lonche para los que salen a trabajar, les enseñamos a generar su propio dinero, que se readapten y no salgan a pedir, sino que ofrezcan su trabajo, barrer, ayudar, atender algún algún lugar ”, explicó el fundador del lugar.

Para apoyar a este albergue se puede hacer a través de la donación de alimentos, artículos de limpieza, así como ropa y zapatos de segunda mano.

“ Para ayudarme pueden conocer la labor que hago, el que quiera que me hable y se de cuenta de lo que logramos con los muchachos. También la gente que desee ayuda o tengan algún familiar pueden comunicarse con nosotros y los podemos asesorar, sobre todo a la gente que lo hace por voluntad propia ”, dijo.

'La cueva de Jefté' está ubicada en Huépac #369 esquina con 12 de octubre en la Colonia Lomas de Madrid. Las personas que puedan apoyar, así como pedir informes de las actividades del albergue pueden comunicarse al teléfono 6623 074 866. Además pueden hacer donaciones en efectivo a la cuenta 9546 1624 5849 83 o en a tarjeta 4198 2101 2391 9832.