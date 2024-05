"Ganamos la campaña, la calle y el debate..vamos por la elección": MDR

Lo más importante es ir acompañados de los hombres y mujeres de Hermosillo, dijo la candidata de Morena y partidos aliados.

A casi dos semanas de concluir el periodo de campañas municipales, la candidata a la Presidencia Municipal de Hermosillo por Morena y partidos aliados, María Dolores Del Río, compartió en entrevista exclusiva con e Media sus propuestas, y sentir de que a pesar de ser una campaña corta, se siente satisfecha y contenta por el trabajo logrado.

Con propuestas que van desde gestionar y construir la carretera de 4 carriles a Bahía de Kino, tarifa social de agua potable para jefas de familia, recuperar espacios públicos y un programa integral de pavimentación desde la periferia hacia el centro de la ciudad, se desarrolló la entrevista en donde dijo lo más importante es ir acompañados de los hombres y las mujeres de Hermosillo.

Pregunta: ¿Qué esperar en estos 17 días que quedan de campaña? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la candidata María Dolores Del Río?

MDR: Haciendo un balance yo te diría que ganamos la campaña, hemos ganado la calle y el ambiente. Eso se nota en la recepción que tenemos en todo lo que representa cuando llegas a un barrio, a una comunidad con las personas que viven ahí. Segundo, ganamos el debate.

¿Qué nos falta? Ganar la elección, entonces desde el día de hoy, hasta el último día que termina la campaña hemos dividido el trabajo en dos líneas: primero en propuestas, porque queremos que los hermosillenses sepan qué vamos a hacer cuando lleguemos, cómo lo vamos a hacer e incluso con qué recurso lo vamos a lograr. Por otro lado, ir al mayor número posible de colonias y comunidades. Ya abarcamos algunas de ellas, como el Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino, y en las colonias del norte y sur, pero no es suficiente. En donde hasta el momento no he llegado físicamente, hay equipos que están trabajando, porque trabajamos una campaña en equipo de forma paralela con todos los candidatos, para llevar el mensaje de la transformación.

Pregunta: La parte de la zona rural oriente a veces se les olvida, ¿Qué les propone a ellos?

MDR: En el caso del área rural oriente trabajo con un equipo de planeación, ¿Qué descubrí? Qué hay pequeños tramos de tubería para poder completar el drenaje o el agua de un lugar a otro. Hay necesidades básicas por cubrir todavía en ese sector que sabes que es muy fácil de resolver, eso es lo primero que les diría a esa parte del municipio de Hermosillo que vamos a estar ahí, van a tener la atención que merecen, vamos a resolver los temas de los servicios públicos básicos, y que para nosotros son importantes los jóvenes, las mujeres y las familias que viven en este sector.

Para Bahía de Kino y Miguel Alemán vamos a gestionar y construir la carretera de 4 carriles, que va a permitir mas seguridad. Tenemos claras las necesidades de los Ejidos, las necesidades de Miguel Alemán y lo que tiene que ver con la zona urbana. Necesitamos un programa de pavimento en la zona urbana que empiece desde la periferia hacia el centro, es la única manera que vamos a avanzar en este tema.

Pregunta: ¿Tiene claro el tema de la carretera a Bahía de Kino?, ¿Cuánto recurso se necesita y cómo bajarlo?

MDR: Eso en algún momento alguien lo cuestionó ¿Cómo? Si ni siquiera tiene el Ayuntamiento el recurso. La carretera tiene una ampliación con los acotamientos, una obra que se hizo en la época cuando fui Presidenta Municipal de Hermosillo, hace 20 años.

¿Y qué logramos ? Una gestión con el Gobierno del Estado, donde el municipio construyó la parte que tiene que ver con el tránsito frente a la comunidad de Miguel Alemán. Te pongo este ejemplo, porque hoy ya está ampliada la carretera y la intención es poner un proyecto que se amplíen esos carriles de acotamiento para hacerla de cuatro carriles. Eso vamos a conseguir gestionando a través del Gobierno del Estado, ya hemos revisa- do los proyectos y creo que podemos lograrlo.

Pregunta: Sin duda la popularidad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es muy alta y en Sonora tiene una gran aprobación, ¿Cómo capitalizar esa parte?

MDR: El presidente en Hermosillo tiene una aprobación por arriba del 70 por ciento de calificación y hay un sentimiento muy grande de agradecimiento hacia él porque cuando el dijo primero los pobres; no sólo lo dijo de discurso, sino que tomó acciones muy claras, como atender a las personas de la tercera edad, reconocer su esfuerzo y su trabajo con la pensión universal.

El segundo tema de reconocimiento, son los temas de los Planes de Justicia, aquí en Hermosillo se llevó a cabo el Plan de Justicia con la comunicad comcaac. En esa lógica vamos a hacer un trabajo de justicia con la población yaqui y los triquis que tienen 35 años en Miguel Alemán.

Este reconocimiento se reflejará el próximo 2 de junio con el voto masivo para Morena.

En el proyecto que traemos ponemos a las mujeres en el centro y siguiendo el concepto del Presidente López Obrador, vamos a condonar los adeudos de agua a la población vulnerable y todas las jefas de familias van a tener una tarifa social, así como si fuera la pensión universal.

Pregunta: ¿A qué nivel podría llevar María Dolores Del Río a Hermosillo?

MDR: Al siguiente nivel

Pregunta: ¿Cómo es ese Hermosillo? Descríbalo

MDR: Yo me imagino a Hermosillo como una ciudad con derechos y eso significa que todos tengamos derecho a disfrutar esta ciudad, que todos gocemos de las mismas condiciones, que no sea un lugar que está bien y el resto está mal; y volveré al ejemplo del tema del pavimento, tu ves aquí en la zona céntrica y el pavimento está bien y hay que mantenerlo. Pero para poder hablar de futuro necesitamos hacer y construir pavimento desde la periferia hacia el centro tomando en cuenta primero las vialidades por donde transita el transporte público. Si te vas al norte, las calles están destrozadas y sobre todo las vialidades por donde transita el transporte. El segundo concepto es cómo unes una colonia con otra para decidir qué vialidades se pueden hacer un circuito. Necesitamos parques y espacios públicos, pero necesitamos cuidarlos y recuperar esos espacios que le queda cerca a la mamá, al vecino. Por otro lado, todos los bulevares y camellones amplios se harán parques lineales pensados en la gente y no en los carros. A la ciudad le falta brillo, le falta lucir, estar limpia y lo primero que hay que hacer es limpiarla, poner orden y todo lo demás vendrá en consecuencia.

Pregunta: En Hermosillo falta vivienda, sobre todo de interés social ¿Qué propone?

MDR: En el Ayuntamiento tarda hasta dos años en trámites para desarrollar vivienda. Se puede lograr un esquema en donde el primer ganador sea el trabajador teniendo una vivienda digna.

Para abaratar la vivienda, el Ayuntamiento hará todo lo necesario para poner las condiciones, el traslado de dominio será un beneficio directo para el trabajador que quiera comprar la vivienda. Vamos a contribuir desde el terreno y los servicios públicos para que la vivienda salga más económica. Ya lo hicimos hace 20 años cuando estuvimos en la Presidencia Municipal, la ciudad ganó dos premios por vivienda.

Hay esquemas que se pueden recuperar. La doctora Claudia Sheinbaum trae el tema de vivienda como una de sus prioridades, vamos a esperar qué tipo de programa trae al respecto.

Por otra parte, Hermosillo ha crecido de manera extendida, necesitamos densificar el centro de la ciudad y generar vivienda que permita a los jóvenes acceder a ella. Eso permitirá tener la vivienda de interés social y cerca.

Pregunta: En relación a la transparencia y a la rendición de cuenta, ¿Qué propone ante un eventual triunfo?

MDR: Es un compromiso que he tenido claro a lo largo de mi trayectoria, es que el dinero público es público, y que hay que manejarlo con esa seriedad, transparencia y honestidad; y cuando lo manejas de esa manera alcanza para muchas más cosas. La participación ciudadana ayuda a tomar las mejores decisiones cuando tienes un grupo amplio de consejeros y hablo de la capacidad de escuchar a la gente y que ésta participe. El otro tema es que vamos a digitalizar lo que sea necesario, vamos a transparentar licitaciones, compras, como ya lo hicimos.

Pregunta: ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes y para los ciudadanos apáticos por la política?, ¿Cómo los invitaría a votar?

MDR: Los jóvenes no es que sean apáticos, están pensando en sus es- tudios, están en una etapa mucho más divertida de la vida. Los jóvenes son el presente, y con ese presen- te ellos deben tomar decisiones y si les diría que la democracia se basa en nuestro derecho y nuestra responsabilidad de ir a votar. Es un derecho, pero también es una responsabilidad, cuando uno no lo hace estamos perdiendo el derecho y estamos dejando de ser responsables. Yo los invito a salir a votar y escuchar lo que decimos cada candidato.

Veo jóvenes muy comprometidos, su entusiasmo y su deseo de que Hermosillo sea una ciudad en donde ellos se puedan quedar a trabajar, a hacer su familia, aunque ahora piensan diferente porque enfrentan una diversidad de opciones para su vida personal.

Ante esas oportunidades vean que les conviene para el 2 de junio, vayan y voten.

Pregunta: ¿Algo que desee agregar?