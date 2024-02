"No hay espacio más cercano para servir": María Dolores del Río

La precandidata única a la Alcaldía de Hermosillo por Morena dijo que trabaja para llegar con metas establecidas

No hay ningún otro espacio más cercano para servir a la comunidad que la presidencia municipal, expresó María Dolores Del Río, precandidata única a la Alcaldía de Hermosillo por Morena y partidos de la Coalición.

La exalcaldesa de Hermosillo en el trienio 2003-2006, legisladora, funcionaria federal, y exsecretaria de Secretaria de Seguridad en Sonora, en entrevista exclusiva con e Media conversó sobre las actividades y el trabajo de desarrollo de ideas que plantea diariamente con los ciudadanos con quienes se reúne casi a diario en las diferentes colonias de la capital sonorense.

Esta trayectoria desarrollada en las últimas 2 décadas le ha dejado como conclusión que la presidencia municipal te da esa oportunidad de estar cerca de la gente, "pero, además de eso, para mí no hay orgullo mayor que poder gobernar la ciudad en la que he nacido, en donde vivo y donde pienso seguir viviendo" , afirmó.

Pregunta: ¿Qué aprendizajes le dejó el paso por la Alcaldía? ¿Ha cambiado la perspectiva con la que llegó aquel 2003?

Respuesta: Nosotros llegamos con la convicción de que hay que seguir caminando, no destruir lo que se había hecho anteriormente. Las administraciones municipales son muy cortas y tienes que correr muy rápido si realmente quieres transformar tu municipio. En ese momento entré con esa convicción, yo lo comparaba con una carrera de 400 metros: tienes que llegar con lo que quieres hacer ya planeado, ya revisado, los presupuestos definidos de antemano, lo que tú vas a poder desarrollar en esos tres años.

P: ¿Cómo actualiza la visión que tiene de la ciudad, del estado y del país? ¿Cuál es el termómetro?

R: Creo que debes dejar los escritorios y sentarte a escuchar a las personas, siempre hay gente que se agrupa por temas distintos, hay personas que se reúnen porque su interés es el futuro de la ciudad, generalmente jóvenes o académicos que están pensando en la situación ambiental del municipio, hay mujeres que se reúnen en colectivos para hablar de los derechos y las oportunidades que no tienen.

Hermosillo es una ciudad que tiene un ciudadano que le gusta participar y que le gusta reunirse con la gente que piensa similar y que, además, empujan iniciativas y que las llevan al Congreso.

P: La ciudad está en una posición muy importante en relación con el Plan Sonora, que atraviesa todos los niveles de gobierno. ¿Cómo ve el tema de los proyectos estratégicos en Hermosillo?

R: Hermosillo tiene que ser parte de la transformación, como lo dice el Gobernador y como lo dice el presidente de México. Eso es lo primero, lo segundo, es que hay una visión del Gobernador muy clara de dichos proyectos que se tienen que hacer en las distintas ciudades y, en ese sentido, está el Plan Sonora, pero también otros proyectos importantes. En este contexto voy a mencionar uno nada más, que hace unas semanas el Gobernador dio arranque a las obras para rehabilitar calles del centro histórico y remodelar el Mercado Municipal que tenía años con muchos problemas y no había voluntad política ni económica para rescatarlo.

P: Hermosillo incluye una gran zona rural y, además, es muy productiva, ¿Cómo ha visto ese desarrollo, paralelo al del caso urbano?

R: Efectivamente, Hermosillo es un municipio que tiene dos comisarías y todas las áreas rurales de aquí del oriente, el Tazajal, La Victoria, Zamora, San Pedro… yo creo que el esquema se repite (el de la falta de voluntad, económica y política) pe- ro todavía con un mayor abandono. La inversión que se llega a hacer, se traslada a la zona urbana y se dejan (en abandono) las zonas rurales.

Yo sé que alguien puede decir bueno, pero y tú qué hiciste esos tres años, pero yo creo que la respuesta es que cada administración tiene que decir: este es el presupuesto que hay, con este presupuesto podemos hacer esto, y consultarlo con los ciudadanos. Debe fijarse un rumbo de largo plazo en donde los ciudadanos participen, no solamente las organizaciones de ciudadanos, que son muy valiosas, sino los ciudadanos en general, es decir la gente que vive en las colonias, que hace comunidad y, a partir de ahí, establecer un proyecto en donde los temas centrales no puedan ser modificados por la ocurrencia de una administración municipal.

P: ¿Cómo se encuentra rumbo al 2 de junio?

R: Estamos trabajando en estas ideas que te he planteado, en revisar junto con las personas del equipo, con militantes, simpatizantes, para el tema de la organización. Ya hemos estado con todos los partidos políticos, con todos los institutos políticos. Estamos trabajando en función de eso para tener listas las propuestas el 18 de abril, que es cuando inician ya formalmente las campañas.