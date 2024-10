Margot sueña con salvar el planeta desde YouTube

A sus seis años, la pequeña hermosillense busca concientizar sobre el cuidado del planeta y los animales.

Margot María es una pequeña hermosillense que cuenta con grandes habilidades para la comunicación y sociabilidad a sus escasos seis años, pues sueña con ser una youtuber reconocida para concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente.

Luego de observar en redes sociales la labor de los youtubers o influencers, Margot María se sintió identificada, considerando que ella podría ofrecer mucho contenido en las redes sociales junto a su mamá.

“Me gustaría ser influencer porque amo los videos que hacen Los Búnkers, también los 24 horas en mi casita de cartón, ¡Los amo! Siempre que los veo tengo el sueño de tener un canal de YouTube” , mencionó.

El inicio de un sueño

Margot María platicó que desde pequeña pensaba en ser youtuber, pero no se lo contaba a su mamá, pues simplemente era una idea que tenía en su mente. Con el paso del tiempo ella misma se animó a contárselo a su familia y de ahí recibió el apoyo de sus padres.

Su mamá, Margoth Pavlovich, quien es músico, es su cómplice de aventuras y apoya a su hija a cumplir su sueño, ya que a través de sus redes sociales es como la pequeña Margot María realiza contenido.

“Yo era un poco famosa cuando era muy bebé, siempre cuando despertaba mi mamichibi (su tía) me agarraba y me acostaba en el sillón y comenzaba a grabar. Un día, cuando mi mamá me tenía en sus brazos, se encontró a un fan mío y le dijo a mi mamá que ella era mi fan” , contó la pequeña.

Margot dijo que lo que más le gusta es la fama y considera que actualmente es un poco famosa, pero que le gustaría serlo más en un futuro con su canal de Youtube y recibir una placa de las que otorga la plataforma de videos para los creadores de contenido.





Mensaje de amor

Para Margot la fama no lo es todo, ya que también desea compartir desde su canal mensajes que lleguen a toda la audiencia internauta sobre el cuidado del medio ambiente, reciclaje y de cuidado de los animales.

“Yo les diría a los niños que se porten bien, que le hagan caso a sus papás, pero también que no tiren chicles en el césped, no arrancar plantas, el cuidado de las plantas, eso me gustaría decirles” , dijo seria.

Aunque Margot tiene en puerta ya algunos vídeos que va a publicar en plataformas con su mamá, como los tutoriales de elaboración de pulseras, quisiera también hacer un reto de 24 horas de cuidar un huevito orgánico, entre otros.