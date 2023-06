Hermosillense representará a Sonora en Foro Internacional de Literatura

La hermosillense tiene más de 12 años trabajando en su labor cultural con niños, niñas y adolescentes.

Por su larga trayectoria en la difusión de la literatura y sobre todo por el gran impacto que ha tenido su labor cultural en las infancias, la hermosillense Mara Yudith Abdalá fue nombrada la representante en Sonora del Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz.

Mara Yudith, señaló que hay una directora del International Forum for the Literature and Culture of Peace (Iflac), quien recorre todo México destacando la labor de los promotores culturales, siendo seleccionada.

“ Me nombraron la representante en Sonora del Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz, hay una directora por todo México, yo fui seleccionada en Sonora y su fundadora es de Israel ”, señaló.

La hermosillense destacó que esta distinción se da debido al activismo que se realiza para promover la paz en el mundo, la libertad y la justicia de acuerdo a los lineamientos de la Iflac.

Para la promotora cultural este nombramiento le da mucho gusto, no sólo por destacarse, sino que es un impulso para seguir con su labor con los niños, a quienes lleva de la mano al mundo de la literatura, convirtiéndose en una actividad de vital importancia para ella.

Cabe señalar que la hermosillense tiene más de 12 años trabajando en su labor cultural, donde no sólo convive con niños sino también con adolescentes y mujeres.