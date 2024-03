Manuel perdió su hogar tras un fuerte incendio; pide apoyo de la comunidad

El hombre de la tercera edad narró que atraviesa por una dura situación tras el siniestro registrado el pasado lunes.

Luego de perder gran parte de su hogar a causa de un incendio provocado por un corto circuito, Manuel López Colores, un hombre de la tercera edad, solicita ayuda de la sociedad hermosillense para recuperarse.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del pasado lunes 18 de marzo, cuando las llamas comenzaron a propagarse en su domicilio ubicado al sur de la ciudad, el cual se extendió a las casas vecinas.

“ Vino una señora a visitarme, estábamos afuera platicando cuando me dijo 'oigo ruido para el corral ¿hay alguien contigo?' y pues no, estaba solo, seguimos platicando y al rato ya vemos que está saliendo humo, comenzó a arder en el cooler ”, relató Manuel.

En un intento desesperado por detener el fuego, el hombre relató que se enfrentó a las llamas con baldes de agua que tenía a la mano, mientras sus perros salían de la vivienda.

Entre los artículos perdidos, López Colores resaltó un triciclo con el que recolectaba fierro viejo para cambiarlo por dinero en las recicladoras.

“ Estoy pidiendo si alguien tiene un triciclo, no importa que este viejo, para yo poder juntar y trabajar. A veces también me dicen 'ven, te vamos a regalar un mandadito' y está pesado, en el mismo triciclo voy y lo recojo, ahora no tengo cómo ”, agregó.

Recibe apoyo de la comunidad

Manuel dijo que, afortunadamente, no ha estado solo en estos difíciles momentos, ya que desde el día uno un grupo de motociclistas acude por las tardes a remover con palas los escombros del domicilio.

Mencionó que su consuegro, Tavo, lo ha acompañado día y noche en el domicilio, además de abrirle las puertas de su hogar para que este pueda asearse.

“ Yo tengo una hija, se llama Carolina López y la ando buscando, hace rato que no la encuentro, hace más de un año que no la veo, vivía para las ladrilleras. Mi hija agarró la droga, no sé dónde estará. Hace unos 8 días fui a buscarla y no me dieron razón ”, agregó.

A pesar de su dura situación, Manuel se dijo dispuesto a cuidar y reconstruir su hogar antes que cualquier cosa.

“ Ayer (20 de enero) vino el DIF, me llevaron al hospital a checarme, me hicieron análisis de sangre y me revisaron. Me quieren internar pero les dije que por el momento no, que sería después, que primero quería levantar mi casita, no quiero que me roben lo poquito que tengo ”.

El hombre, también explicó que padece una enfermedad urinaria, misma que le causa inflamación en sus piernas y requiere de una sonda de Foley.

En cuanto a sus necesidades de vestimenta, Manuel indicó que calza del número 7, usa camisolas talla XL y pantalones talla 38.

“ Estoy muy agradecido con lo que me han regalado, quienes se acercan, doy muchas gracias a todos y aquí estamos, quien quiera venir a visitarme, los recibo con mucho gusto, les mando saludos y un fuerte abrazo, que Dios ayude a todos los que me están ayudando ”, expresó.

Las personas interesadas en apoyar a Manuel pueden encontrarlo en la intersección de las calles Yeseros y Artesanos número 1 en la colonia Adolfo de la Huerta, o comunicarse por llamada al 6624007782.